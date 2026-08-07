Ông David Stevenson trong vườn nhà tại Peterborough. Ảnh: Julie Stevenson

David Stevenson (hiện 66 tuổi) từng xuất hiện trên trang nhất tờ báo Daily Mail của Anh khi còn là em bé bị bỏ rơi ở hành lang một tòa chung cư, phía bắc London vào năm 1960.

Khi ấy, ông được tờ báo đặt biệt danh là "Em bé cầu vồng" vì được tìm thấy trong tình trạng quấn chặt bằng những tấm vải nhiều màu sắc. Em bé năm ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, theo Daily Mail.

Sau đó, ông được một gia đình nhận nuôi và sống tại Edgware, Middlesex (Anh). Ông được bố mẹ nuôi yêu thương và không có ý định tìm hiểu về quá khứ cho đến khi trở thành bố.

Năm 1995, David liên hệ với cơ quan dịch vụ xã hội để tìm kiếm thông tin về quá khứ của mình. Vợ ông, bà Julie Stevenson, đã tìm được nữ cảnh sát Tegwin Curl - người từng được điều đến khu chung cư nơi ông David được phát hiện.

Nữ cảnh sát cho biết bà chưa bao giờ quên sự việc năm đó và việc cứu David là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong sự nghiệp của mình.

Em bé bị bỏ rơi xuất hiện trên trang nhất tờ báo. Ảnh: ITV

Bước ngoặt đến khi David thực hiện xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy ông có quan hệ họ hàng với một người đang sống ở Vancouver, Canada. Người này cho biết đại gia đình của họ hiện sinh sống tại Rotterdam, Hà Lan.

Đầu năm 2026, ông David đến Rotterdam để gặp dì ruột Marianne lần đầu tiên. Tại đây, ông đã biết thông tin về mẹ ruột cũng như nguồn gốc của mình.

"Đó là một khoảnh khắc không thể nào quên. Nó đã thay đổi tôi", ông nói.

Cuộc gặp được ghi hình cho chương trình Long Lost Family của ITV và phát sóng ngày 3/8/2026.

Marianne chia sẻ rằng, gia đình không hề biết mẹ của ông David - bà Petra, mang thai. Bà Petra sinh năm 1940 tại Hà Lan và lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc. Năm 19 tuổi, bà rời Hà Lan sang Pháp, sau đó đến Anh làm giúp việc.

Năm 1964, bà Petra trở về Hà Lan, làm nhân viên hành chính cho một hãng hàng không. Sau đó bà kết hôn nhưng không có thêm con. Bà qua đời vào năm 2010, trước khi có cơ hội gặp lại David.

"Phân tích ADN cho thấy dòng họ bên cha của tôi có nguồn gốc Pháp. Có thể khi sang Anh, mẹ tôi chưa biết mình đang mang thai", ông nói.

Cho đến nay, vì sao mẹ bỏ lại ông tại hành lang của khu chung cư khi mới khoảng 4 ngày tuổi vẫn chưa có câu trả lời. Ông cũng chưa biết chính xác ngày sinh và danh tính cha ruột.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi cảm thông cho mẹ. Những năm 1950 và 1960 là thời kỳ rất khó khăn đối với những phụ nữ chưa kết hôn mà có con. Tôi nghĩ bà đã làm những gì tốt nhất có thể", ông chia sẻ.

"Tôi rất buồn vì tôi muốn được gặp mẹ. Bà là một người phụ nữ tốt. Mọi người trong gia đình đều yêu quý và nói tốt về bà", ông David nói thêm.

Hiện ông và vợ sống ở Peterborough, Anh. Với ông, tìm được gia đình bên ngoại đã giúp ông hiểu rõ hơn về cội nguồn và tiếp tục tìm kiếm thông tin về bên nội.