Thông qua các hoạt động hợp tác với trường đại học, tham quan nhà máy và trải nghiệm thực tế, Terumo Việt Nam tạo cơ hội để sinh viên kỹ thuật tìm hiểu môi trường sản xuất thiết bị y tế và định hướng nghề nghiệp.

Khi nghề nghiệp không chỉ là một công việc

Mỗi mùa tuyển sinh, hàng nghìn học sinh đứng trước những lựa chọn quan trọng cho tương lai. Nhiều bạn trẻ yêu thích lĩnh vực kỹ thuật bởi niềm đam mê công nghệ, nghiên cứu và sáng tạo. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội phát triển chuyên môn, không ít người còn mong muốn công việc của mình có thể tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội.

Đó cũng là khát vọng chung của nhiều sinh viên theo học các ngành kỹ thuật tại các trường đại học trên cả nước. Họ mang theo ước mơ trở thành những kỹ sư giỏi, đồng thời mong muốn đóng góp cho cộng đồng thông qua những sản phẩm và giải pháp có ý nghĩa với cuộc sống con người.

Trực thuộc Tập đoàn Terumo, một trong những tập đoàn thiết bị y tế hàng đầu Nhật Bản, Công ty TNHH Terumo Việt Nam đã có 20 năm hoạt động tại Việt Nam và hiện là một trong những cơ sở sản xuất quan trọng trong mạng lưới toàn cầu của tập đoàn. Công ty chuyên sản xuất các thiết bị y tế chất lượng cao phục vụ thị trường quốc tế, góp phần hỗ trợ hoạt động điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh trên toàn thế giới.

Bên cạnh việc đầu tư vào công nghệ, chất lượng và hiệu quả sản xuất, Terumo Việt Nam luôn theo đuổi sứ mệnh toàn cầu “Cống hiến cho xã hội thông qua Chăm sóc sức khỏe”. Đây không chỉ là định hướng hoạt động của doanh nghiệp mà còn là kim chỉ nam trong việc phát triển con người và xây dựng môi trường làm việc.

Theo ông Kinoshita Yasushi, Tổng Giám đốc Terumo Việt Nam, sự phát triển bền vững của doanh nghiệp luôn bắt đầu từ con người. Khi được trao cơ hội học hỏi, phát triển và phát huy năng lực, mỗi cá nhân đều có thể tạo ra những giá trị tích cực không chỉ cho tổ chức mà còn cho cộng đồng.

Nơi người trẻ tìm thấy ý nghĩa của nghề kỹ thuật

Với Terumo Việt Nam, các chương trình hợp tác với trường đại học không đơn thuần là hoạt động kết nối nguồn nhân lực, mà còn là cơ hội để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn.

Mới đây, đoàn sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên đã có dịp trải nghiệm môi trường làm việc tại Terumo Việt Nam. Qua những hoạt động thực tế, các bạn được tiếp cận với một góc nhìn khác về ngành kỹ thuật, nơi kiến thức chuyên môn được chuyển hóa thành những sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.

Đằng sau mỗi dây chuyền sản xuất, mỗi sáng kiến cải tiến và mỗi sản phẩm hoàn thiện là nỗ lực của những con người đang cùng theo đuổi sứ mệnh đóng góp cho xã hội thông qua chăm sóc sức khỏe. Đây cũng chính là điều giúp nhiều bạn trẻ thêm tự tin với lựa chọn nghề nghiệp của mình và hiểu rằng giá trị của người kỹ sư không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở những tác động tích cực họ có thể mang lại cho cuộc sống con người.

Kết nối nhà trường với doanh nghiệp

Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục thay đổi, thế hệ trẻ ngày nay không chỉ tìm kiếm một nơi làm việc mà còn tìm kiếm một môi trường có thể giúp họ phát triển sự nghiệp, khám phá tiềm năng và theo đuổi những mục tiêu dài hạn.

Với Terumo Việt Nam, đầu tư cho nguồn nhân lực trẻ không chỉ là nhu cầu phát triển của doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm đối với tương lai của cộng đồng. Thông qua các chương trình hợp tác giáo dục, hoạt động kết nối nhà trường và doanh nghiệp, tham quan nhà máy hay trải nghiệm thực tế, công ty mong muốn góp phần tạo thêm cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc hiện đại và chuẩn bị hành trang cho sự nghiệp phía trước.

Gần 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của ngành công nghiệp thiết bị y tế tại Việt Nam, Terumo Việt Nam không chỉ tập trung sản xuất những sản phẩm chất lượng cao mà còn kiên trì đầu tư cho con người. Bởi doanh nghiệp tin rằng khi những ước mơ nghề nghiệp được trao cơ hội để phát triển, mỗi người trẻ sẽ có thể vững bước trên con đường mình lựa chọn và tiếp tục tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, cho xã hội và cho tương lai.

(Nguồn: Terumo Việt Nam)