Các đơn vị tăng cường lực lượng, tổ chức điều tiết giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai trong dịp Tết Nguyên đán.

Trước thực tế này, các đơn vị liên quan đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc, tai nạn, bảo đảm giao thông thông suốt trên toàn tuyến.

Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai được khởi công từ đầu tháng 10/2025, gồm hai gói thầu: XL01 (từ Km123+00 đến Km190+420) và XL02 (từ Km190+420 đến Km244+155). Trong điều kiện vừa thi công vừa khai thác tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn, đặc biệt trong các ngày cao điểm trước và sau Tết, công tác tổ chức giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo phương án thi công, tại một số đoạn tuyến phải thu hẹp làn đường, chiếm dụng làn dừng khẩn cấp và điều chỉnh giảm tốc độ khai thác. Nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông (ATGT) có thể gia tăng nếu không có biện pháp điều tiết phù hợp, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

Trên phạm vi thi công, tốc độ khai thác được điều chỉnh từ 80km/h xuống 70km/h và tiếp tục giảm còn 50-60km/h tùy từng làn xe.

Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, các đơn vị thi công đã rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu và phương án phân luồng giao thông. Trên phạm vi thi công, tốc độ khai thác được điều chỉnh từ 80km/h xuống 70km/h và tiếp tục giảm còn 50-60km/h tùy từng làn xe. Các làn sát dải phân cách giữa và các vị trí phương tiện ra vào công trường được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm giảm thiểu rủi ro va chạm.

Lực lượng đảm bảo ATGT được tăng cường tại các vị trí trọng điểm, đặc biệt là các lối ra vào công trường. Nhân viên điều tiết giao thông được bố trí trực theo ca liên tục trong suốt dịp Tết. Hệ thống chóp nón, khung biển báo, hàng rào tôn được lắp đặt liên tục dọc theo làn dừng khẩn cấp để tạo khoảng cách an toàn với các làn xe đang khai thác.

Cùng với đó, công tác quản lý nhân sự và phương tiện phục vụ thi công cũng được siết chặt. Công nhân, kỹ sư làm việc trong khu vực công trường phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động. Các phương tiện ra vào công trường chỉ được dừng, đỗ đúng vị trí quy định và chấp hành tuyệt đối sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Đại diện đơn vị vận hành dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho biết, trong dịp Tết, đơn vị đã bố trí các đội trực vận hành thường xuyên tuần tra trên toàn tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tại các điểm mở, lối ra vào cao tốc, ban điều hành bố trí lực lượng đảm bảo giao thông, hướng dẫn phương tiện ra vào an toàn, kịp thời phát hiện và xử lý các tình huống phát sinh nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT trong dịp Tết nhằm giúp người dân lưu thông an toàn, thuận lợi trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đồng thời bảo đảm tiến độ thi công dự án theo kế hoạch đề ra.

(Nguồn: Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam - VEC)