Thủ tướng chỉ đạo các bộ, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai tăng cường phương tiện vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, nhất là vận tải hành khách công cộng để kết nối và hỗ trợ hành khách đi lại thuận tiện tại ga đường sắt, cảng hàng không, bến xe, bến tàu.

Thủ tướng lưu ý, tuyệt đối không để hành khách chậm về quê đón Tết do không có phương tiện vận chuyển; không để xảy ra hiện tượng chèn ép giá, lợi dụng tăng giá không đúng quy định, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Bộ Công an chỉ đạo tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, kiểm tra an toàn giao thông tuyến đường bộ cao tốc, đường giao thông địa phương, các phương tiện vận tải hành khách như xe ô tô khách có giường nằm hai tầng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng Công an tập trung quyết liệt xử lý những vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, dừng, đỗ trái phép, quay đầu xe, tránh, vượt không đúng quy định.

Sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngành Xây dựng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, Sở Xây dựng tỉnh, thành phố phối hợp lực lượng chức năng của ngành Công an quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, bố trí đầy đủ phương tiện vận tải, có kế hoạch tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải, nhất là xe hợp đồng, xe khách tuyến cố định, kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách, đặc biệt là vận tải khối lượng lớn (trong đó có xe ô tô khách có giường nằm hai tầng)...

Việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định. Các lực lượng chức năng có biện pháp ngăn chặn việc vận chuyển trái phép hàng cháy nổ, hàng nguy hiểm, các sản phẩm, gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc và không có chứng nhận kiểm dịch y tế trên các phương tiện vận tải.

Ngành Xây dựng và các địa phương rà soát, bảo đảm điều kiện an toàn các công trình kết cấu hạ tầng giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý ngay các bất cập về tổ chức giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo cần có phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông, kịp thời giải tỏa không để phát sinh ùn tắc kéo dài khi có sự cố về giao thông trên các tuyến trục chính ra vào Thủ đô Hà Nội, TPHCM, các tuyến kết nối đến nhà ga, sân bay, bến cảng và khu vực tổ chức lễ hội xuân; đẩy mạnh tuyên truyền "Đã uống rượu, bia - không lái xe", "Không sử dụng điện thoại khi lái xe", "Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô", "Tuân thủ quy định về tốc độ".

Các bộ, ngành, địa phương công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông để tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Người dân phản ánh vi phạm giao thông qua VNeID

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều tối qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông và công an toàn quốc tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tại các địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố.

Trong đó, lực lượng Công an sẽ tập trung các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông thông qua việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi và nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như uống rượu bia, sử dụng chất ma túy, chất cấm.

"Chúng tôi cũng sẽ đặc biệt chú trọng xử lý các vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, vốn là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông trong giai đoạn cuối năm", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ.

Theo ông Toản, mấu chốt để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông vẫn là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông.

"Chúng tôi mong muốn người dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho chính bản thân và cộng đồng... Người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đặc biệt lưu ý, khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông. Tuân thủ các quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Đây là vấn đề rất cốt lõi", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản đề nghị.

Bộ Công an cũng khuyến khích người dân phản ánh ngay các dấu hiệu vi phạm quy định an toàn giao thông cho lực lượng công an thông qua các kênh như VNeID hoặc ứng dụng VNeTraffic.