Chị Nguyễn Thị Khánh, mẹ bé Nguyễn Tú Uyên, xúc động chia sẻ: “Nhờ có bạn đọc Báo VietNamNet và các bác sĩ tận tình giúp đỡ, cứu chữa, sau ca ghép tim thành công, may mắn Tú Uyên như được sinh ra lần thứ hai”.

Hai anh em Nguyễn Tú Uyên và Nguyễn Công Bắc

Gia đình chị Khánh có hai người con. Con trai đầu là Nguyễn Công Bắc (SN 2017). Khi con lên 2 tuổi, thấy con gầy yếu, xanh xao, chị đưa đi khám mới biết mắc bệnh giảm tiểu cầu.

Năm 2018, chị sinh bé gái Nguyễn Tú Uyên. Niềm hy vọng về một đứa con khỏe mạnh chưa kịp trọn vẹn thì bác sĩ thông báo Uyên mắc bệnh tim bẩm sinh. 5 tuổi, bé Uyên trải qua ca phẫu thuật đầu tiên. Đầu năm 2025, bé được chỉ định mổ tim lần hai với chi phí dự kiến khoảng 100 triệu đồng – số tiền vượt quá khả năng của gia đình.

Giữa lúc khó khăn nhất, khi chưa biết xoay xở đâu ra kinh phí cho con phẫu thuật, hoàn cảnh của gia đình được Báo VietNamNet chia sẻ. Sự chung tay của bạn đọc đã mang đến 102.540.214 đồng, giúp bé Uyên đủ điều kiện bước vào ca mổ giữ lấy sự sống.

Trong lúc gia đình gặp khó khăn, các bạn đọc đã chung tay ủng hộ số tiền 102.540.214 đồng, giúp bé Tú Uyên đủ tiền phẫu thuật tim

Chiều 14/4/2025, các bác sĩ tại Bệnh viện Tim đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bé.

Chia sẻ với PV, chị Khánh báo tin vui: sức khỏe của Uyên đã ổn định, bé đã trở lại trường học, sinh hoạt bình thường.

"Với tôi, niềm hạnh phúc lớn nhất đó là khi được nhìn con tung tăng đến lớp. Trong lúc gia đình rơi vào tình cảnh khốn khó nhất, không biết xoay xở tiền đâu cho con mổ thì Báo VietNamNet đã kết nối giúp đỡ. Ân tình này gia đình chúng tôi không bao giờ quên được”, chị Khánh nghẹn ngào.

Mùa xuân này, sự hồi sinh của bé Nguyễn Tú Uyên không chỉ là niềm vui của một gia đình, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của lòng nhân ái. Khi yêu thương được trao đi đúng lúc, một trái tim bé nhỏ có thể đập khỏe mạnh trở lại – và một mái nhà nhỏ nơi miền quê Nghệ An lại rộn ràng tiếng cười trong những ngày đầu năm mới.