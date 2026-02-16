Bố mất chưa được bao lâu thì mẹ cũng ra đi vì căn bệnh ung thư não, chàng trai Hồ Công Tường (SN 2005, trú ở phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn) sớm phải bươn chải nuôi em gái còn nhỏ. Nhà cửa, đất đai đều đã bán sạch để chữa bệnh cho mẹ, sau khi mẹ Tường mất, hai anh em phải nương tựa vào cô ruột cùng khoản nợ chồng chất.

Ở tuổi 21, Tường đành gác lại việc học, xuống Hà Nội làm công nhân với mức lương 7 triệu đồng/tháng, chắt chiu gửi về nuôi em gái tiếp tục đến trường.

Cuối tháng 9/2025, Tường bất ngờ gặp tai nạn nghiêm trọng. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tích cực phẫu thuật cắt lọc, xử lý da, nhưng Tường vẫn đứng trước nguy cơ phải cắt chân trái vì một phần da bị hoại tử, không có tiền phẫu thuật.

Trong lúc khốn khó nhất, chàng trai Hồ Công Tường được bạn đọc giúp đỡ số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Nguồn hỗ trợ quý giá này giúp cuộc sống của hai anh em Tường hồi sinh

Giữa lúc Tường không biết bấu víu vào ai thì được Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của em, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Tường kịp thời phẫu thuật.

Với số tiền 1.250.461.883 đồng, Tường yên tâm chữa trị. Sau khi thanh toán viện phí, số tiền còn lại em gửi tiết kiệm để tiếp tục phục hồi chức năng và lo cho em gái đang đi học.

Nhớ lại quãng thời gian ấy, Tường nghẹn ngào: “Lúc đó nhà em không còn tiền đóng viện phí. Em tưởng mình sẽ bị cắt chân, không thể đi làm nuôi em gái nữa. Em đã rất tuyệt vọng. Rất may, nhờ bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ, em mới có cơ hội điều trị và tập đi lại”.

Tường vui mừng cho biết, sức khỏe và phần chân tổn thương của em đã dần ổn định, hiện em đang tập đi. “Tết nay, không những em có thể đi chúc Tết người thân mà cả gia đình đều có cái Tết đủ đầy. Báo VietNamNet đã giúp cuộc sống của anh em em hồi sinh thực sự”, Tường nói với ánh mắt biết ơn.

Sau khi được phẫu thuật và điều trị kịp thời, Tường đã được xuất viện về nhà và đang tập phục hồi chức năng để bước những bước chân đầu tiên đón chào năm mới

Cũng giống như trường hợp của Tường, tháng 7/2025, cậu bé Ly Văn Cho (14 tuổi, ở thôn Lùng Chin Hạ, xã Thàng Tín, tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ bị bức tường đổ sập, đè nát chân trái. Dù được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật kịp thời, nhưng vết thương nhiễm trùng nặng, Cho đối diện với nguy cơ phải cắt bỏ một bên chân nếu không được điều trị kịp thời.

Gia đình thuộc diện nghèo, nhưng để cứu chân của con trai, anh Ly Seo Páo (bố Cho) đã bán hết đàn gà, lợn giống và vay mượn khắp nơi để đưa con xuống Hà Nội. Trong lúc khốn cùng, hoàn cảnh của Cho được Báo VietNamNet chia sẻ và đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Chỉ sau 4 ngày, bạn đọc đã ủng hộ Cho số tiền 751.204.548 đồng.

Nhờ số tiền 751.204.548 đồng của bạn đọc Báo VietNamNet giúp đỡ, em Ly Văn Cho kịp thời điều trị, giữ lại chân

Nhờ nguồn hỗ trợ quý báu ấy, Cho được điều trị tích cực. Mừng nhất là chân của Cho vẫn lành lặn. hiện em đã được xuất viện trở về nhà.

Anh Ly Seo Páo xúc động chia sẻ: “Chúng tôi đã bán hết tài sản mà vẫn không đủ tiền viện phí. Nếu không có sự giúp đỡ của Báo VietNamNet, chúng tôi không biết xoay xở ra sao. Nay cháu được như thế này, gia đình tôi biết ơn vô cùng”.

Sau khi xuất viện, số tiền còn lại được gia đình anh Páo dành cho việc phục hồi của Cho và mua bò giống phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học.

“Tết nay là một cái Tết vui nhất của gia đình chúng tôi”, anh Páo vui mừng khoe.

Sau khi xuất viện về nhà, Bình Minh đã ổn định sức khoẻ và giúp đỡ gia đình việc nhà

Còn chàng trai Zơ Râm Bình Minh (SN 2009, thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây, TP Đà Nẵng) vì gia cảnh khó khăn nên phải nghỉ học đi làm giúp đỡ bố mẹ.

Một ngày đầu tháng 3/2025, trên đường đi làm về, Minh gặp tai nạn giao thông bị đa chấn thương nặng, nhất là chân trái của Minh bị gãy có nguy cơ phải cắt chân. Để cứu con trai, gia đình Minh chạy vạy vay mượn khắp nơi mới được 5 triệu đồng. Trước hoàn cảnh bi đát này, các bạn đọc đã chung tay giúp đỡ Minh số tiền 214.903.086 đồng.

Đại diện Báo VietNamNet cùng bác sĩ Bệnh viện Việt Đức trao số tiền 214.903.086 đồng đến gia đình em Zơ Râm Bình Minh.

Nhờ đó, Minh vượt qua cơn nguy kịch, được điều trị tích cực và xuất viện về nhà đón Tết. Dù chưa bình phục hoàn toàn, nhưng Minh vẫn đang cố gắng tập đi. Hiện Minh vẫn thăm khám theo lịch hẹn của bệnh viện.

Không chỉ Tường, Cho hay Minh mà có hàng trăm hoàn cảnh trong năm 2025 đã được Báo VietNamNet kết nối với bạn đọc. Những khoản hỗ trợ kịp thời từ bạn đọc không chỉ cứu sống, phục hồi sức khỏe cho các hoàn cảnh mà còn giúp họ hồi sinh sự sống.

Giữa bộn bề khó khăn, chính sự sẻ chia ấy đã thắp lên niềm hy vọng, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc và khẳng định sức mạnh của tình người trong cộng đồng.