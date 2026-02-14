Những ngày cận Tết, PV VietNamNet nhận được thông tin, chàng trai Tòng Văn Khánh bị bỏng nghiêm trọng vừa được các bác sĩ cho xuất viện về nhà ăn Tết với gia đình. Đây không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là điều mong mỏi của đông đảo bạn đọc luôn dõi theo hành trình điều trị của Khánh trong suốt thời gian qua.

Trước đó, Báo VietNamNet đã đăng tải bài viết: “Cha nghèo ăn mì tôm cầm hơi, bất lực nhìn con bỏng nặng chờ ghép da”, phản ánh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Khánh.

Em Tòng Văn Khánh mắc bệnh tan máu bẩm sinh và bỏng nước sôi nặng

Từ nhỏ, Khánh đã mang trong mình căn bệnh tan máu bẩm sinh. Năm 12 tuổi, Khánh phải phẫu thuật cắt lách. Sau ca mổ, em gặp biến chứng, mắc chứng động kinh và thường xuyên lên cơn co giật.

Cuối tháng 11/2025, khi Khánh đang rót nước sôi để tắm cho em thì bất ngờ lên cơn động kinh, ngã quỵ, khiến nồi nước sôi đổ lên người. Với tình trạng bỏng nặng, em được chuyển từ Bệnh viện Than Uyên lên Viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội).

Gia đình Khánh có hoàn cảnh khó khăn, từ lúc Khánh nằm viện điều trị bỏng, cả nhà đôn đáo vay mượn khắp nơi mới được tổng cộng 17 triệu đồng. Trong khi chi phí tốn kém gấp nhiều lần.

Đại diện Báo VietNamNet và phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Bỏng Quốc gia) trao tận tay số tiền 345.374.476 đồng tới gia đình em Tòng Văn Khánh

Trong lúc gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, Khánh đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Báo VietNamNet. Tổng số tiền 345.374.476 đồng do bạn đọc ủng hộ thông qua Quỹ của Báo đã được chuyển đến tận tay gia đình để chi trả viện phí và tiếp tục điều trị.

“Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người và sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ, Khánh mới nhanh chóng bình phục để được về nhà đón Tết cùng gia đình. Sau khi thanh toán viện phí, số tiền còn lại chúng tôi sẽ dành để điều trị phục hồi cho con trong thời gian tới”, anh Tòng Văn Kiên (bố Khánh) xúc động chia sẻ.

Sự hồi phục của chàng trai Tòng Văn Khánh là kết quả của tình yêu thương, trách nhiệm và tinh thần nhân ái được lan tỏa, giúp một gia đình nghèo có thêm niềm tin và hy vọng trong những ngày cuối năm.