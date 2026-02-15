Món quà của bạn đọc đến đúng thời điểm cận Tết không chỉ giúp gia đình anh Phan Văn Long (SN 1992, ở thôn Hòa Bình, xã Quảng Trạch) vơi bớt gánh nặng nợ nần, mà còn tiếp thêm niềm tin để người cha trẻ vững vàng hơn trên hành trình nuôi ba con thơ khôn lớn. Giữa những ngày xuân đang về, sự sẻ chia ấy đã thắp lên hơi ấm tình người, giúp một mái nhà mồ côi mẹ bớt phần quạnh quẽ trong mùa đoàn viên.

Số tiền 256.505.736 đồng được đại diện Báo VietNamNet phối hợp cùng UBND xã Quảng Trạch trao tận tay anh Long – nhân vật trong bài viết: “Người mẹ trẻ ra đi sau ca mổ sinh con, để lại 3 con thơ mồ côi, khát sữa”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp UBND xã Quảng Trạch trao số tiền 256.505.736 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Phan Văn Long. Ảnh: H. Sâm

Năm 2015, anh Long nên duyên cùng chị Nguyễn Thị Hương (SN 1991). Sau ngày cưới, vợ chồng anh dựng tạm căn nhà nhỏ bên cạnh nhà mẹ ruột, lần lượt đón hai con là Phan Thị Mỹ Linh (SN 2017) và Phan Nguyễn Gia Bảo (SN 2019).

Để lo cho gia đình, ngoài 3 sào ruộng, ai thuê gì anh cũng làm: phụ hồ, đi biển, vào miền Nam làm công nhân. Ngày có việc, anh kiếm được khoảng 200–300 nghìn đồng; những hôm mưa gió đành nghỉ, bữa cơm chỉ có rau qua ngày.

Bi kịch ập đến với gia đình anh khi chị Hương mang thai lần thứ ba. Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện chị bị rau cài răng lược – biến chứng sản khoa đặc biệt nguy hiểm, có nguy cơ băng huyết nặng, đe dọa tính mạng sản phụ khi sinh.

Ca mổ diễn ra cách đây nửa tháng. Bé trai Phan Nguyễn Thiên Phúc chào đời nặng 2,7kg. Hai ngày sau, chị Hương trút hơi thở cuối cùng tại phòng hồi sức cấp cứu, chưa kịp ôm con vào lòng, chưa kịp nghe các con gọi thêm một tiếng “mẹ”.

Chi phí phẫu thuật và điều trị của chị gần 60 triệu đồng – khoản tiền quá sức đối với gia đình nghèo. Căn nhà nhỏ ẩm thấp, mưa là ngập nước nên hiện cả gia đình anh Long phải tá túc trong căn nhà cũ của người em trai.

Những đêm cận Tết, khi nhà nhà chuẩn bị sum vầy, anh Long và mẹ già hơn 70 tuổi thay nhau thức trông bé Phúc. Hai đứa lớn nằm trên tấm nệm mỏng cạnh bàn thờ mẹ. Tết này các con thiếu vắng bóng mẹ.

Cảm thương trước hoàn cảnh éo le ấy, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ bố con anh Long số tiền 256.505.736 đồng. Ngoài ra, các mạnh thường quân còn hỗ trợ trực tiếp cho bố con anh Long hơn 60 triệu đồng.

Cầm trên tay số tiền lớn nhất từ trước đến nay vào đúng những ngày giáp Tết, anh Long xúc động:

“Gia đình tôi vô cùng biết ơn các mạnh thường quân, chính quyền địa phương và Báo VietNamNet đã kết nối, hỗ trợ chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này. Đây là lần đầu tiên tôi được cầm trên tay một số tiền lớn đến vậy. Tôi sẽ dùng số tiền này để trả nợ, chuẩn bị cho các con ăn Tết thật tươm tất và chăm lo cho các con thật chu đáo, không phụ tấm lòng yêu thương và sự giúp đỡ quý báu của các cô chú, anh chị”.