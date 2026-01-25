Triển lãm có sự tham gia của 11 gian trưng bày đại diện cho 11 quốc gia, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, lịch sử và đời sống của mỗi nước. Dù thời gian chuẩn bị hạn chế, các đoàn đại biểu vẫn hoàn thiện gian triển lãm với nhiều ý tưởng sáng tạo, mang đậm bản sắc dân tộc và câu chuyện riêng của từng quốc gia.

Các không gian trưng bày không chỉ thu hút đại biểu tham dự chương trình mà còn tạo điều kiện cho sự tương tác, đối thoại và thấu hiểu văn hóa giữa các nền văn hóa khác nhau.

‘Tết Việt’ gây ấn tượng tại Triển lãm giao lưu văn hóa SSEAYP ở Nhật Bản.

Đặc biệt, gian Triển lãm Việt Nam với chủ đề “Tết Việt” được đánh giá là một trong những điểm nhấn của sự kiện. Gian trưng bày thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu quốc tế thông qua các hoạt động trải nghiệm như mặc trang phục truyền thống, viết thư pháp, trao lì xì, chụp ảnh lưu niệm, cùng việc thưởng thức các loại bánh và trà mang đậm hương vị Tết cổ truyền Việt Nam. Không gian Tết được tái hiện sinh động đã góp phần truyền tải những giá trị văn hóa đặc trưng, gần gũi và giàu cảm xúc của người Việt vào đúng dịp Tết nguyên đán đang tới gần tại Việt Nam.

Không chỉ để lại ấn tượng mạnh mẽ đối với các đại biểu, gian triển lãm Việt Nam còn nhận được sự quan tâm và đánh giá cao từ lãnh đạo chương trình, cùng lãnh đạo Đại sứ quán của các quốc gia ASEAN tại Nhật Bản…. Qua đó, hình ảnh văn hóa Việt Nam được lan tỏa một cách sâu sắc, chân thực và đầy bản sắc tới bạn bè quốc tế.

Triển lãm Giao lưu Trao đổi Văn hóa các quốc gia không chỉ là một hoạt động trưng bày mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng và gắn kết giữa thanh niên các quốc gia, đúng với tinh thần và giá trị cốt lõi của chương trình SSEAYP.

Triển lãm không chỉ là một hoạt động trưng bày mà còn là cầu nối văn hóa.

Bà Nguyễn Hải Vân Hiền, Trưởng đoàn đại biểu cho biết đây cũng là một trong số những hoạt động của Đoàn đại biểu SSEAYP49 Việt Nam tại Nhật Bản hướng về Tết cổ truyền của Việt Nam và chào mừng thành công của Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIV.

Gian triển lãm đã được các đại biểu thiết kế và chuẩn bị công phu từ Việt Nam và lắp dựng rất linh hoạt trong khuôn khổ thời gian rất ngắn của chương trình nhưng đã để lại ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế.