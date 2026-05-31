Lãnh đạo TP Cần Thơ và chư tôn đức, tăng ni, thực hiện nghi thức dâng hương và tắm tượng Phật cầu quốc thái dân an, hoà bình thế giới.

Tại buổi lễ, Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ đã tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN và diễn văn Phật đản Phật lịch 2570, dương lịch 2026 của Trưởng lão Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Cùng với đó, các vị đại biểu, chư tôn đức, tăng ni, đồng bào phật tử thực hiện nghi thức dâng hương, tắm tượng Phật cầu quốc thái dân an, hoà bình thế giới…

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới Chư tôn giáo phẩm, cùng toàn thể tăng, ni, cư sĩ, Phật tử.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào nhấn mạnh, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tăng, ni, Phật tử trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Ngày đản sinh của Đức Phật đã được Liên Hiệp Quốc tổ chức hằng năm là lễ hội tôn giáo thế giới nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo vì hòa bình cho nhân loại.

Chư tôn đức, tăng, ni, đồng bào Phật tử dâng hương cầu quốc thái dân an, hoà bình thế giới.

“Trải qua hơn hai nghìn năm đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn gắn bó mật thiết với vận mệnh đất nước, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần hộ quốc an dân, góp phần quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mọi giai đoạn lịch sử, tổ chức Giáo hội và đồng bào Phật giáo luôn là thành viên tích cực, tin cậy trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bà Hồ Thị Cẩm Đào khẳng định.

Bà cho biết, thời gian qua, cùng với sự phát triển chung của thành phố, GHPGVN thành phố và toàn thể tăng, ni, Phật tử đã có nhiều đóng góp thiết thực trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, khuyến học, khuyến tài, góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị tốt đẹp của đạo Phật trong đời sống xã hội.

Bà con Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật.

Quý vị chức sắc, chức việc, tăng, ni, Phật tử luôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các đại biểu và chư tôn đức thả bóng bay cầu nguyện quốc thái dân an.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào mong muốn, GHPGVN TP Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, hòa hợp; hướng dẫn tăng, ni, Phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó đồng hành cùng dân tộc; tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tăng, ni kế thừa đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy vai trò của các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng Phật giáo; tăng cường vận động tăng, ni, Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng TP Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Đồng thời, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, góp phần trang nghiêm Giáo hội đúng như tinh thần Thông điệp Đại lễ Phật đản của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.