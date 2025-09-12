Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Hỷ chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động nguồn lực, phát huy tiềm năng để phát triển kinh tế gia đình nhằm giảm nghèo bền vững cho người dân.

Lãnh đạo huyện Đồng Hỷ xác định giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ quan trọng của hệ thống chính trị, cần kiên trì, bền bỉ triển khai các giải pháp để phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ, định hướng, động viên để các hộ vươn thoát nghèo một cách bền vững, có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Trên tinh thần đó, thời gian qua, các phong trào thi đua vì người nghèo đã được thúc đẩy, góp phần huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho các đối tượng yếu thế. UBND huyện Đồng Hỷ đã chỉ đạo tổ chức “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo” năm 2025, phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, đồng thời đẩy mạnh triển khai Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện.

Các chính sách hỗ trợ người nghèo, cận nghèo được thực hiện đầy đủ và đúng đối tượng.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đồng Hỷ được phân bổ trên 17 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Bên cạnh việc triển khai các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội có tính chất bao trùm, cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng mức thu nhập, cải thiện đời sống người dân.

Cụ thể, huyện đã hỗ trợ xây dựng 18 mô hình giảm nghèo, đào tạo nghề cho 882 người, tư vấn giới thiệu việc làm cho 1.426 lao động, trong đó kết nối thành công cho 500 người.

Nhiều hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo được hỗ trợ bò giống từ các chương trình mục tiêu quốc gia, thành lập các tổ hợp tác chăn nuôi bò để các hộ trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển chăn nuôi hiệu quả; triển khai hỗ trợ phát triển cây chè, phát triển rừng. Đây là những giải pháp đang phát huy hiệu quả để người dân có thu nhập ổn định, giảm nghèo bền vững.

Đồng Hỷ đặc biệt quan tâm tới tiêu chỉ giáo dục và y tế trong giảm nghèo bền vững. Chỉ riêng năm học 2023 - 2024, huyện đã hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí và hỗ trợ ăn trưa cho hàng nghìn học sinh với tổng kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng. Trong lĩnh vực y tế, từ năm 2022 đến 2024 đã cấp hơn 3.400 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và cận nghèo với tổng kinh phí trên 14 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tiền điện, bảo trợ xã hội, hỏa táng… cũng được triển khai hiệu quả, kịp thời.

Theo số liệu thống kê mới nhất, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm từ từ 16,26% (năm 2021) xuống còn 7,16% (năm 2024), trong đó hộ nghèo giảm từ 9,81% xuống 3,78%.

Các chỉ tiêu về dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 96%, có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 60%, tiếp cận dịch vụ viễn thông - internet đạt 95%. Tỷ lệ trẻ em đi học đúng độ tuổi đạt 100% và tỷ lệ người nghèo được đào tạo nghề phù hợp cũng đạt 100%.

Câu chuyện ghi nhận ở Đồng Hỷ là minh chứng sống động cho thấy, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công cuộc giảm nghèo bền vững. Đây cũng là nền tảng để huyện Đồng Hỷ tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình an sinh xã hội trong thời gian tới.

