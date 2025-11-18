Việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, toàn tỉnh có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thời gian qua, tỉnh không chỉ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, mà còn đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có 569 sản phẩm OCOP, bao gồm 10 sản phẩm 5 sao, 113 sản phẩm 4 sao và 446 sản phẩm 3 sao, góp phần nâng cao giá trị nông sản và xây dựng thương hiệu địa phương.

Nông thôn mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Giai đoạn 2021 – 2025, tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 85.000 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân và cộng đồng đóng góp trên 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả hiện vật và ngày công lao động. Nguồn lực này được sử dụng tập trung và hiệu quả cho xây dựng – cải tạo hạ tầng nông thôn, hỗ trợ các mô hình kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới ở các xã.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng tự nguyện của người dân cùng các giải pháp gắn kết phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa, chuyển đổi số, diện mạo nông thôn Thái Nguyên ngày càng khởi sắc.

Những vùng quê trở nên khang trang, văn minh, đời sống nhân dân được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để địa phương tiến tới mục tiêu nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030, Thái Nguyên đặt mục tiêu đến năm 2030 có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, hướng đến nông thôn mới nâng cao.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh xác định đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội là nhiệm vụ trọng tâm: xây dựng, cải tạo và nâng cấp các tuyến giao thông huyết mạch; tăng cường kết nối vùng, các khu du lịch và dịch vụ; đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng số và dữ liệu, tạo nền tảng cho chuyển đổi số trong nông thôn.

Trong quá trình thực hiện nông thôn mới, tỉnh đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động người dân tham gia các phong trào tự quản, hiến đất mở đường, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế hộ và kinh tế cộng đồng. Nhờ thực hiện hiệu quả dân vận khéo, nhiều mô hình đã lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân – yếu tố quyết định cho thành công của chương trình.

Phong trào “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi” được triển khai rộng rãi, giúp người dân chủ động tham gia vào mọi giai đoạn của chương trình nông thôn mới, từ xây dựng kế hoạch, giám sát công trình đến quản lý, duy trì các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

Song song với công tác dân vận, tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tại các địa phương.

Các đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên đánh giá tiến độ, chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng nguồn lực và mức độ hài lòng của người dân. Qua đó, những khó khăn, vướng mắc được kịp thời tháo gỡ, bảo đảm chương trình thực hiện đúng hướng, minh bạch và bền vững.

Việc giám sát cộng đồng cũng được phát huy, giúp hạn chế lãng phí, nâng cao chất lượng công trình và tăng tính công khai trong quá trình triển khai.

Bên cạnh các giải pháp về hạ tầng, dân vận và kiểm tra giám sát, tỉnh cũng đặc biệt chú trọng tăng cường công tác truyền thông về xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức linh hoạt như hệ thống loa truyền thanh thông minh, pano trực quan, mạng xã hội, cổng thông tin điện tử và các nền tảng số.

Nội dung truyền thông tập trung phổ biến chủ trương, chính sách, mô hình hay, gương điển hình, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về vai trò chủ thể trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Việc làm tốt truyền thông giúp tạo sự đồng thuận xã hội, khuyến khích người dân chủ động tham gia giữ gìn môi trường, phát triển kinh tế, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.