Chiều 15/4, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, đã có buổi làm việc với Samsung Electro-Mechanics Việt Nam nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư, triển khai dự án mới của Tập đoàn Samsung tại Khu công nghiệp Yên Bình. Tham dự buổi làm việc có ông Park JongBae cùng đại diện lãnh đạo các bộ phận của công ty.

Quang cảnh buổi làm việc.

Dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam số 2 do công ty làm chủ đầu tư, hướng tới mục tiêu sản xuất các dòng sản phẩm bảng mạch điện tử cao cấp phục vụ rô-bốt, xe ô tô tự lái và các thiết bị điện tử thông minh công nghệ cao khác. Đến nay, dự án đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai.

Tại buổi làm việc, đại diện doanh nghiệp đề xuất mở rộng quy mô dự án, đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác đầu tư xây dựng nhà máy và hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường.

Đại diện Công ty TNHH Samsung Electro-Mechanics Việt Nam dự buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm đầu mối phối hợp, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai các thủ tục liên quan đến thi công các hạng mục theo đề nghị của chủ đầu tư. Đồng chí nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của tỉnh Thái Nguyên là tạo điều kiện thuận lợi nhất, đúng quy định, để các nhà đầu tư triển khai dự án.

Thực tế, thời gian qua, tỉnh đã áp dụng cơ chế “luồng xanh 24 giờ”, bảo đảm giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các công việc liên quan trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm rút ngắn thời gian, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn khẳng định, tỉnh luôn tạo cơ chế thông thoáng nhất cho các chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án tại tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động, tăng cường giám sát, tuân thủ nghiêm các quy định tại công trường, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình triển khai thi công dự án.