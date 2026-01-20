Ngày 20/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/1 tại thôn Tìa Chí Dùa. Nạn nhân là chị Vừ Thị Pà (19 tuổi, mang thai tháng thứ 8).

Lực lượng chức năng đưa thai phụ đi cấp cứu. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Thời điểm trên, khi đang đi lấy củi, chị Pà bị đá từ trên cao lăn trúng vào vùng đầu và bụng. Nhận tin báo, Công an xã Mèo Vạc đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường.

Sức khỏe của thai phụ và thai nhi hiện đã ổn định. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Do địa hình rừng núi hiểm trở, nạn nhân mất nhiều máu, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa thai phụ xuống núi, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Mèo Vạc.

Hiện tại, sức khỏe của thai phụ và thai nhi đã ổn định.