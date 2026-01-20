Đột kích các đặc khu tại Campuchia, Công an Tuyên Quang bắt 205 đối tượngCông an Tuyên Quang vừa di lý 74/205 đối tượng từ Campuchia về nước, điều tra đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 20/1, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 18/1 tại thôn Tìa Chí Dùa. Nạn nhân là chị Vừ Thị Pà (19 tuổi, mang thai tháng thứ 8).
Thời điểm trên, khi đang đi lấy củi, chị Pà bị đá từ trên cao lăn trúng vào vùng đầu và bụng. Nhận tin báo, Công an xã Mèo Vạc đã huy động lực lượng tiếp cận hiện trường.
Do địa hình rừng núi hiểm trở, nạn nhân mất nhiều máu, lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa thai phụ xuống núi, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Mèo Vạc.
Hiện tại, sức khỏe của thai phụ và thai nhi đã ổn định.