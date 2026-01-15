Ngày 14/1, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết về việc một đơn vị vận chuyển thi thể đã đưa hai nạn nhân tử vong sau tai nạn giao thông từ Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên, Quảng Ninh về tỉnh Tuyên Quang với giá dịch vụ 100 triệu đồng.

Sau khi bài viết đăng tải, nhiều người cho rằng giá dịch vụ như vậy là "chặt chém" với người nhà nạn nhân trong lúc gia đình họ có chuyện buồn.

Ảnh: Đ.X

Trong hóa đơn dịch vụ của một nạn nhân có các khoản: Xử lý hiện trường (người, xe, đồ bảo hộ giá 5,5 triệu đồng), phục vụ khám (3,5 triệu đồng), khâu vá thi hài (2,5 triệu đồng), 1 chai hóa chất (3,5 triệu đồng), tắm rửa (1,5 triệu đồng), vận chuyển về Hà Giang (cũ) giá 25 triệu đồng, áo quan (9 triệu đồng), dung dịch để tắm (500.000 đồng), quần áo (900.000 đồng), chậu và khăn mặt (500.000 đồng), bát hương, bát cơm, quả trứng (100.000 đồng)... Tổng cộng dịch vụ người nhà nạn nhân phải trả là hơn 62 triệu đồng. Ngoài ra, bên dưới hóa đơn còn có dòng chữ đã nhận tổng số tiền 100 triệu đồng và chữ ký của người nhà nạn nhân và đơn vị dịch vụ.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh L.H. (anh của nạn nhân L.X.T.) cho biết, em trai mình cùng 5 người khác (đều là họ hàng) xuống tỉnh Quảng Ninh để làm việc tại phường Liên Hòa từ đầu năm 2025.

Khoảng 23h đêm 11/1, gia đình nhận tin anh L.X.T tử vong do tai nạn giao thông, ngoài ra còn một người khác tử vong là V.V.L (SN 1991, cùng trú xã Hoàng Su Phì) và một người bị thương.

Nhóm người đi làm cùng các nạn nhân đã tới hiện trường hỗ trợ đưa thi thể về nhà xác của Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Yên để làm các thủ tục. Tại đây, gia đình anh H. được thông báo có đơn vị vận chuyển sẽ làm các dịch vụ để đưa thi thể hai nạn nhân về xã Hoàng Su Phì.

Khoảng 3h ngày 12/1, sau khi thỏa thuận về giá dịch vụ và ký vào giấy tự nguyện, những người làm cùng hai nạn nhân đã thay mặt gia đình anh H. đưa thi thể từ bệnh viện trên lên hai xe để về quê.

"Sau khi nhận thông báo về giá cả, trong lúc bối rối nên gia đình tưởng toàn bộ dịch vụ được bên đơn vị cung cấp là 25 triệu/nạn nhân nên đã đồng ý. Xe đi được một lúc thì mọi người hỏi lại mới biết giá toàn bộ dịch vụ là gần 120 triệu đồng cho hai nạn nhân.

Giá quá đắt, nhưng vì mong muốn nhanh chóng đưa thi thể người nhà về sớm nên gia đình tôi đồng ý", anh L.H. chia sẻ.

Khi hai xe chở thi thể về tới xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang thì không thể đi được nữa vì đường xấu, gia đình anh L.H. đã liên hệ được một đội xe tình nguyện miễn phí chở hai thi thể về xã Hoàng Su Phì.

Trong lúc chuyển hai thi thể sang đoàn xe mới, gia đình anh L.H vay mượn nhiều nơi mới đủ 100 triệu để chuyển cho đơn vị vận chuyển, gần 20 triệu còn lại họ xin phép trả dần.

"Gia đình tôi bức xúc vì giá quá đắt. Sau khi mạng xã hội đăng tải sự việc, ngày 14/1, phía đơn vị vận chuyển đã gửi lại 50 triệu đồng để hỗ trợ gia đình", anh L.H. cho biết.

Thông tin từ đơn vị vận chuyển

Liên quan đến vụ việc, ông Phạm Thế Mạnh, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tang lễ Tiền An (đơn vị vận chuyển 2 thi thể về Tuyên Quang) khẳng định thông tin không như trên mạng xã hội đăng tải.

Bên dịch vụ và gia đình nạn nhân đã thỏa thuận với nhau và đồng ý với giá gần 120 triệu đồng (1 nạn nhân 62 triệu, 1 nạn nhân hơn 50 triệu), bên gia đình tự ký vào biên lai.

Đơn vị dùng hai xe loại 16 chỗ với hơn 10 người hỗ trợ từ hiện trường về nhà xác bệnh viện và về Tuyên Quang. Sau khi thỏa thuận giá thì gia đình nạn nhân không có ý kiến gì. Hai xe chở thi thể di chuyển về cách nhà nạn nhân khoảng 30km thì không đi được nữa. Lúc này, họ phải chuyển thi thể sang xe 0 đồng do gia đình đã liên hệ từ trước.

"Gia đình nạn nhân chuyển 100 triệu tiền phí, 19 triệu còn lại chúng tôi không lấy nữa mà hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Sau khi về tới nhà, thấy mạng xã hội đăng tải, chúng tôi tiếp tục gửi 50 triệu đồng hỗ trợ phía gia đình nạn nhân", ông Mạnh nói.

Về việc chi phí thu của gia đình nạn nhân bị cho là đắt, ông Mạnh lý giải, do đơn vị dùng 2 ô tô, nhân lực hơn 10 người và là chở người chết nên nhiều dịch vụ kèm theo. Với giá 25 triệu đồng/xe, đơn vị vận chuyển đã thỏa thuận với gia đình nạn nhân và được sự đồng ý.

"Sau khi đồng ý, người nhà nạn nhân còn đặt cọc nên chúng tôi mới thực hiện chở đi. Sai sót của chúng tôi là không ghi chi tiết trong đơn giá dịch vụ. Trên mạng xã hội mấy ngày nay, mọi người không hiểu câu chuyện nên chỉ trích chúng tôi rất nhiều, làm ảnh hưởng đến hoạt động và tinh thần mọi người trong hợp tác xã", ông Mạnh bày tỏ.

Gia đình nhận thi thể, lo hậu sự cho nạn nhân. Ảnh: Đ.X

Tạm dừng hoạt động Hợp tác xã dịch vụ tang lễ Tiền An

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã lập đoàn kiểm tra cơ sở làm việc của Hợp tác xã dịch vụ tang lễ Tiền An.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không thấy có bảng niêm yết giá dịch vụ của hợp tác xã. Vì vậy, chính quyền địa phương đã yêu cầu cơ sở này tạm dừng hoạt động từ ngày 15/1 cho đến khi hoàn thiện đầy đủ các quy định pháp luật; xây dựng và niêm yết công khai bảng giá dịch vụ, bảo đảm minh bạch.

Ông Bắc thông tin thêm, Hợp tác xã dịch vụ tang lễ Tiền An đã hoạt động từ nhiều năm trước trong lĩnh vực lo hậu sự cho các gia đình có nhu cầu.

Thời điểm trước, hợp tác xã đăng ký kinh doanh với UBND TX Quảng Yên (cũ), sau khi sáp nhập thì việc quản lý này thuộc phường Quảng Yên.

Ngoài ra, bà Đinh Thị Lan Oanh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Yên cho biết, vào đêm 12/1 đơn vị có tiếp nhận 3 trường hợp nạn nhân vụ tai nạn giao thông, trong đó hai người đã tử vong ngoại viện, một người bị thương sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

"Bệnh viện có nhà đại thể phục vụ người dân đưa thi thể nạn nhân về làm các thủ tục và từ trước đến nay không thu bất cứ loại phí nào. Việc người nhà nạn nhân thuê đơn vị tư nhân chuyển thi thể về không liên quan gì đến đơn vị vì không phải xe cứu thương của bệnh viện", bà Oanh cho biết.