Ngày 16/9, Công an TP Hà Nội thông tin về một trường hợp lừa đảo giả danh bạn bè, người thân trên mạng xã hội.

Theo đó, đầu tháng 9 năm 2025, bà K. (60 tuổi, trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Messenger có tên và ảnh đại diện giống con gái đang ở nước ngoài.

Đối tượng nói mạng kém nên chuyển sang nhắn tin và nhờ mẹ chuyển tiền. Do tin tưởng đó là con gái, bà K. đã chuyển 16 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Sau đó, bà phát hiện ra tài khoản trên là giả mạo nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Trước đó, một trường hợp tương tự đã xảy ra với chị M. (38 tuổi, trú Hà Nội), nhưng cách xử lý của người trong cuộc vô cùng tỉnh táo.

Chị M. kể lại, chị đang cầm điện thoại của mẹ chồng thì có cuộc gọi Messenger. Tên và ảnh đại diện của phía gọi đến y hệt em chồng chị đang du học ở nước ngoài. Đầu dây bên kia vội vã: "Mẹ ơi, con cần 500 triệu đồng gấp để đầu tư kinh doanh”.

Thay vì gấp gáp chuyển tiền, chị M. quyết định nhập vai người mẹ để thử thách kẻ mạo danh. “Con cần bao nhiêu?”, chị hỏi lại. Đối tượng quả quyết: “500 triệu”. Chị cười hỏi tiếp: “Con không nhận ra giọng mẹ à?”.

Đối tượng bắt đầu ấp úng, viện cớ “mạng kém”. Chị M. tiếp tục vặn hỏi: “Mới đi học có 2 năm mà đã quên giọng mẹ rồi sao? Ở nhà rửa bát còn chưa xong, giờ lại đòi đầu tư?”.

Đến đây, kẻ lừa đảo cố chống chế: “Con phải kiếm tiền phụ giúp gia đình chứ mẹ”. Chị M. liền thẳng thừng vạch mặt: “Mẹ sinh con ra mà con còn không nhận ra. Rõ ràng con là kẻ giả mạo rồi”.

Nghe vậy, đối tượng vội cúp máy và lập tức chặn tài khoản. Chị M. thở phào: “Nếu mẹ chồng tôi là người nghe máy, có khi đã mất tiền. Người lớn tuổi thường rất dễ tin, nhất là khi nghe giọng nói hoặc thấy hình ảnh quen thuộc”.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân: - Khi nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi yêu cầu vay, mượn tiền, phải luôn bình tĩnh xác minh, nhất là các cuộc gọi có nội dung cần tiền gấp, chuyển tiền ngay. Gọi trực tiếp qua số điện thoại thông thường hoặc gặp mặt trực tiếp để kiểm chứng. - Khi chuyển tiền, luôn kiểm tra kỹ thông tin tài khoản ngân hàng để chắc chắn họ tên người nhận khớp với người định chuyển tiền. - Không truy cập vào các đường link lạ, dù người gửi là những người quen. - Thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan chức năng để nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình. - Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.