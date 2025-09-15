Ngày 15/9, Công an xã Bình Minh (TP Hà Nội) cho biết đã kịp thời vào cuộc, xác minh và giải cứu an toàn em Đ.N.A. (SN 2007, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội) sau khi gia đình nhận được tin nhắn tống tiền với nội dung “bắt cóc để đòi 150 triệu đồng”.

Hai mẹ con chị H sau khi cháu N.A được giải cứu. Ảnh: Mai Anh

Theo trình báo của chị Đ.T.H. (trú tại Hưng Yên), con gái chị rời nhà từ 17h ngày 14/9. Đến khoảng 9h sáng hôm sau, chị bất ngờ nhận được tin nhắn và cuộc gọi qua Zalo từ chính tài khoản của con gái, với nội dung: N.A. đã vay tiền một người đàn ông và chỉ khi gia đình chuyển 150 triệu đồng mới được cho về.

Tin nhắn đầy tính uy hiếp khiến gia đình vô cùng hoảng loạn. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an xã Bình Minh đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Chỉ trong vòng một giờ, lực lượng công an nhanh chóng xác định N.A. không hề bị bắt cóc theo kiểu truyền thống mà đang bị các đối tượng lạ khống chế từ xa qua điện thoại.

Chúng ép nữ sinh phải di chuyển đến một nhà nghỉ trên địa bàn xã Tam Hưng, tự nhốt mình trong phòng, không được liên hệ với gia đình. Sau đó, nhóm đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân để giả danh, gửi tin nhắn “đòi tiền chuộc”.

Chị H. nghẹn ngào khóc ngất sau khi con gái được giải cứu thành công. Ảnh: Mai Anh

Nhờ sự mưu trí, quyết đoán, Công an xã Bình Minh đã kịp thời giải cứu, đưa em N.A. trở về an toàn, đồng thời làm rõ thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo.

Xúc động khi ôm con trở về, chị H. đã gửi thư cảm ơn tới lực lượng công an, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm và sự nhạy bén của cán bộ, chiến sĩ xã Bình Minh trong việc bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Công an xã Bình Minh khuyến cáo: Người dân cần đặc biệt cảnh giác với chiêu trò “bắt cóc online” – thủ đoạn lừa đảo mới nhằm khai thác tâm lý lo sợ, hoang mang của gia đình để chiếm đoạt tài sản.

Khi gặp tình huống tương tự, người dân cần giữ bình tĩnh, kiểm chứng thông tin qua nhiều kênh liên lạc và báo ngay cho công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.