Ngày 24/6, phiên tòa xét xử 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu tiếp tục với phần thẩm vấn.

Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Văn Hưng (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nam Triệu, Giám đốc Xí nghiệp X30) bị cáo buộc phạm tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cáo buộc cho rằng, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, ông Hưng đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất, bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán một số khoản thu của Xí nghiệp X30. Qua đó, chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 tổng số hơn 23 tỷ đồng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TN

Trả lời thẩm vấn tại tòa, các bị cáo từng là cấp dưới của ông Hưng khai rằng, hành vi sai phạm của họ là để thực hiện chỉ đạo của ông này.

Cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 Lê Tiến Quý khai việc nhiều lần bị ông Hưng thúc giục chuyện chia tiền tham ô, đe dọa cách chức. Thậm chí vào tháng 12/2022, khi ông Quý đang phải điều trị bệnh, vẫn bị ông Hưng gọi ra Hà Nội để mang tiền "chi ngoại giao".

Theo lời khai của bị cáo Phan Hồng Ngân (cựu nhân viên Ban Kế hoạch - Kinh doanh, Chi nhánh Công ty Nam Triệu - Xí nghiệp X30), các nhà cung cấp đều là "đối tác lâu năm của sếp", nên mức giá được nâng khống thế nào đều do ông Hưng quyết định.

Có sản phẩm đối tác báo giá 5.100 đồng, nhưng ông Hưng chỉ đạo ghi trong hợp đồng 18.700 đồng/1 sản phẩm, cao gần gấp 4 lần. Sau khi thanh toán, đối tác phải hoàn lại phần chênh lệch giữa giá thực tế và giá ghi trong hợp đồng. Nhiều thương vụ mua sắm được thực hiện theo cách tương tự.

Lời khai của bị cáo Nguyễn Ngọc Tính (cựu Thủ quỹ) thừa nhận việc bỏ ngoài hệ thống sổ sách kế toán một số khoản thu, chỉ theo dõi bằng một file Excel và được xuất chi cho hoạt động "ngoại giao, tiếp khách" theo chỉ đạo miệng của ông Hưng.

Phủ nhận cáo buộc

Khai trước tòa, cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu cho rằng mình "không làm sai gì" và những lời khai của cấp dưới là vu khống, bịa đặt vì muốn đổ hết tội cho bị cáo.

Đối với lời khai của bị cáo Tính, ông Hưng trình bày rằng chưa bao giờ biết có nguồn tiền ngoài, càng không biết tiền đó được chi vào việc gì. “Cái gì đúng tôi mới ký duyệt, không có việc tôi chỉ đạo sai. Giờ đổ cho tôi thì phải có bằng chứng…", lời khai của bị cáo Nguyễn Văn Hưng.

Đối với lời khai của ông Lê Tiến Quý, ông Hưng cũng phủ nhận việc mình yêu cầu cấp dưới dù đang điều trị bệnh vẫn phải mang tiền ra Hà Nội để chi ngoại giao. “Làm gì có chuyện tôi đòi tiền Quý để đi tiếp khách, ngoại giao", ông Hưng khai.

Thậm chí ông Hưng còn cho rằng, ông Quý có hiện tượng phá hoại nội bộ, trước đó từng mâu thuẫn với bị cáo…

Phủ nhận cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị hợp đồng, chi phí sản xuất, bị cáo Hưng cho rằng mình chỉ hỏi thăm, đôn đốc tiến độ còn ông Quý trực tiếp làm gì bị cáo không hay biết.

Đối với cáo buộc tham ô tài sản, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Triệu khai: "Là lãnh đạo, tôi chịu trách nhiệm chung. Nhưng nếu bảo tôi chỉ đạo tham ô thì tôi không nhận".