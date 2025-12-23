Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thăm, tặng quà Giáo xứ Hòn Gai. Ảnh: Mỹ Dung

Tại các giáo xứ, Đại tá Tiêu Văn Lẫm - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã ân cần thăm hỏi linh mục, Hội đồng giáo xứ cùng toàn thể bà con giáo dân, đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong thời gian qua.

Cũng thay mặt đoàn công tác, Đại tá Tiêu Văn Lẫm gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các linh mục, chức sắc, chức việc và toàn thể giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui tươi, lành mạnh, an lành và hạnh phúc; bày tỏ mong muốn các giáo xứ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương trong các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đề nghị đồng bào công giáo tiếp tục phát huy tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; giữ gìn và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo. Đồng bào công giáo cần tiếp tục là những công dân tiêu biểu, gương mẫu trong lao động, học tập và sinh hoạt cộng đồng.

Thắm tình quân dân mùa Giáng sinh ở Quảng Ninh. Ảnh: Mỹ Dung

Đặc biệt, Đại tá Tiêu Văn Lẫm mong muốn các linh mục, Hội đồng giáo xứ và giáo dân tích cực tuyên truyền, vận động con em trong độ tuổi thực hiện tốt Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng Dự bị động viên và Luật Nghĩa vụ quân sự; động viên thanh niên hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Đón nhận tình cảm và sự quan tâm của Đoàn công tác, đại diện các giáo xứ bày tỏ sự vui mừng, trân trọng và cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh; khẳng định sẽ tiếp tục động viên giáo dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của lực lượng vũ trang tỉnh đối với đồng bào công giáo, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng vũ trang với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.