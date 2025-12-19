Cùng đi với đoàn, về phía tỉnh Đắk Lắk có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng cùng đoàn công tác đến thăm các linh mục, tu sĩ nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương gửi lời chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Giám mục Giáo phận, các linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào công giáo của Giáo phận Ban Mê Thuột đón mùa Giáng sinh an lành, gia đình hạnh phúc và đón năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc, thành công trong việc đạo và đời.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cho biết, mỗi mùa Giáng sinh đến không chỉ là ngày lễ của đồng bào công giáo mà còn là dịp cộng đồng dân cư lan tỏa những giá trị nhân văn phổ quát như giá trị về hòa bình, tình yêu thương và lòng bác ái, đề cao phẩm giá con người, sự gắn kết gia đình, lòng hướng thiện, trách nhiệm xã hội...

Những giá trị này không chỉ lan tỏa trong mùa Giáng sinh mà đã trở thành nếp sống thường xuyên của đồng bào công giáo và nhân dân cả nước.

Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và tỉnh Đắk Lắk đối với hoạt động của Giáo phận Ban Mê Thuột

Trong công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên tinh thần lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách, Quốc hội Việt Nam cũng tuân thủ những giá trị nhân văn trên.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Giám mục Giáo phận, các linh mục, tu sĩ cùng đồng bào công giáo của giáo phận tiếp tục gắn bó chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh phát triển; phát huy quyền làm chủ, hướng đến sự kiện trọng đại của đất nước là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác tặng lẵng hoa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chúc mừng Lễ Giáng sinh 2025 tại Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao những đóng góp của đồng bào công giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ cảm ơn những nghĩa cử tốt đẹp của đồng bào công giáo thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột trong đợt đại dịch COVID-19, các đợt bão lũ vừa qua, thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, sống “tốt đạo đẹp đời”.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương cùng đoàn công tác tặng quà chúc mừng Giáng sinh Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục quan tâm đến các tu sĩ, đồng bào công giáo, kịp thời trao đổi, giải quyết những vấn đề đồng bào quan tâm.

Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc bày tỏ vui mừng được đón tiếp lãnh đạo Quốc hội và đoàn công tác của Trung ương và tỉnh Đắk Lắk đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh tại Tòa Giám mục.

Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga tặng hoa chúc mừng Lễ Giáng sinh 2025 tại Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc cho biết, Giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập năm 1967, trải dài trên 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai, với tổng số gần 500.000 giáo dân.

Thời gian qua, Giáo phận Ban Mê Thuột luôn ý thức và nỗ lực thực hiện tốt phương châm “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bác ái, giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường và an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương chăm lo cho người nghèo, người yếu thế và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn tặng hoa và quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Giáng sinh 2025 tại Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đã tặng lẵng hoa và quà chúc mừng Giáng sinh đến Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột và Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc.

Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga và Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cũng tặng hoa và quà chúc mừng Lễ Giáng sinh 2025 Tòa Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột.

