Triển lãm Những vì sao trong đêm của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên (thường gọi Uyên Mai) vừa khai mạc tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM.

Triển lãm trưng bày 54 tranh sơn mài và các tác phẩm là sự kết hợp giữa bút pháp của sơn dầu hiện đại cùng kỹ thuật sơn mài truyền thống.

Bức "Phố đêm" của họa sĩ Uyên Mai.

Chia sẻ với VietNamNet, họa sĩ nói mọi thứ trong cuộc sống qua ánh nhìn của chị đều có những giá trị riêng, từ viên sỏi, dòng nước, hay cảnh vật...

Qua mỗi tác phẩm, Uyên Mai muốn mọi người, đặc biệt là những phụ nữ lắng lòng để sống thành thật với những gì mình đang có, từ đó hướng đến niềm vui, hạnh phúc.

Không gian khai mạc triển lãm.

"Mọi thứ trong đời sống đều có giá trị riêng biệt của nó, bao gồm cả niềm vui và nỗi buồn. Điều quan trọng là cách mỗi người chúng ta đối diện, nhìn nhận và giải quyết để trưởng thành hơn trong cuộc đời", họa sĩ bày tỏ.

Với mỗi tác phẩm, Uyên Mai mất từ 2-4 năm để "thai nghén" và hoàn thiện. Dù tốn khá nhiều thời gian, chị xem đây là cách để mình chiêm nghiệm, học hỏi.

Nữ họa sĩ cũng thong dong trong chặng đường hội họa, điều gì tới sẽ đón nhận tự nhiên thay vì áp lực đặt ra mục tiêu hay thành tích.

Họa sĩ mang đến bức chân dung rất khác về phụ nữ trong tranh.

"Tất nhiên có những bước chân đi xuống và đi lên, hoặc lúc chùn bước nhưng cuối cùng vẫn là hướng tới điều tốt đẹp để vươn lên", chị nói.

Hình tượng nữ tính mà nữ họa sĩ xây dựng có tính đại diện cho từng giai đoạn, từng cảnh giới mà người nữ trải qua trong cuộc đời, trong tâm thức.

Dù có gặp khó khăn gì, thách thức ra sao thì hình tượng ấy cũng luôn hướng thượng, cũng thăng hoa và lột xác.

Tác phẩm "Vân Khánh".

"Những bức tranh được tôi vẽ bằng chính cảm xúc của mình đối với cuộc sống. Tôi nghĩ rằng, trong bất kỳ giai đoạn nào của người phụ nữ cũng đều có những tâm tư tình cảm trăn trở cũng như hạnh phúc riêng.

Do đó tôi muốn ghi nó lại bằng cảm xúc, tư duy của riêng mình bằng tác phẩm hội họa", nữ họa sĩ giãi bày.

Họa sĩ 8X Uyên Mai.

Họa sĩ Uyên Mai sinh năm 1986, tốt nghiệp trường Đại học Nghệ thuật Huế. Họa sĩ đã tham dự nhiều triển lãm mỹ thuật khu vực và toàn quốc cũng như các triển lãm nhóm, trong đó có triển lãm Gọi bình yên về của 5 họa sĩ Tây Nguyên, bày tranh ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM năm 2022.

Năm 2023, chị có triển lãm cá nhân đầu tiên Những cô gái đỏng đảnh tại TPHCM.

Ảnh: HK, NVCC