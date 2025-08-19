Kỷ lục được xác lập từ triển lãm nghệ thuật Sáng trong ngọc kính, diễn ra tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm.

Tác phẩm chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trưng bày tại triển lãm "Sáng trong ngọc kính".

Triển lãm giới thiệu 8 tác phẩm độc bản, khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Tất cả đều được thực hiện bằng nghệ thuật chạm khắc kính - loại hình mới mẻ tại Việt Nam, với duy nhất một chiếc búa làm công cụ sáng tạo.

Theo họa sĩ Bùi Quốc Toản, nghệ thuật đặc biệt này đã được công chúng trong và ngoài nước đón nhận, đánh giá cao. Họa sĩ Bùi Quốc Toản cũng đã được mời sang Italy để giới thiệu các tác phẩm.

Họa sĩ Bùi Quốc Toản nhận bằng chứng nhận kỷ lục cho "Triển lãm tranh chân dung các vị lãnh tụ của đất nước qua các thời kỳ bằng nghệ thuật chạm khắc kính đầu tiên tại Việt Nam".

Tại lễ trao bằng kỷ lục, TS. Ngô Quang Xuân, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam nhấn mạnh: "Trong sáng tạo nghệ thuật rất cần những người khai phá, đi đầu. Tác phẩm của họa sĩ Bùi Quốc Toản vừa độc đáo vừa có giá trị lịch sử. Việc trao kỷ lục lần này không chỉ là ghi nhận nỗ lực của ông mà còn là nguồn động viên, khuyến khích giới nghệ sĩ, đặc biệt là các họa sĩ trẻ, tiếp tục sáng tạo và bứt phá".

Xúc động nhận bằng kỷ lục, họa sĩ Bùi Quốc Toản chia sẻ: "Tôi đã vẽ chân dung lãnh tụ, đặc biệt là Bác Hồ từ rất lâu. Với chất liệu kính, tôi có một đam mê đặc biệt. Đây là chất liệu hoàn toàn mới và rất khó, chỉ cần một sơ suất nhỏ là phải bỏ đi và làm lại từ đầu. Nhưng chính thử thách ấy lại thôi thúc tôi chinh phục. Những vết nứt, sự khúc xạ ánh sáng trên kính tạo nên hiệu ứng lung linh, phản chiếu vẻ đẹp trong sáng, giản dị nhưng rực rỡ của những người chiến sĩ cách mạng".

Họa sĩ Bùi Quốc Toản đã dùng búa đập có chủ đích các tấm kính thay vì cầm cọ để tạo ra tác phẩm độc đáo.

Nói về kỹ thuật dùng búa tạo tác ra các tác phẩm, họa sĩ Bùi Quốc Toản cho biết, sự tác động có chủ đích tạo ra những tác phẩm vô cùng đặc biệt, tại vị trí nứt vỡ sẽ có hiệu ứng khúc xạ ánh sáng và phát ra ánh ngọc. Những tấm kính tưởng chừng mong manh dễ vỡ nhưng sau hàng triệu lực tác động xuất hiện hàng triệu ánh kim, chúng hợp lại thành hình ảnh của một vĩ nhân - Chủ tịch Hồ Chí Minh và các học trò xuất sắc của Người.