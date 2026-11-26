Thứ trưởng Bộ Y tế:

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương, thành công lớn nhất của y tế dự phòng là những điều ít được nhìn thấy: Dịch bệnh không xảy ra, ca tử vong được ngăn chặn, trẻ em được bảo vệ và người cao tuổi sống khỏe mạnh ngay tại gia đình.

Tại lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026 ngày 26/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho hay, phòng bệnh không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo đó, thực hiện tốt công tác phòng bệnh không chỉ góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm gánh nặng bệnh tật và chi phí y tế, bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương trao tặng giải Nhất cho các tác giả. Ảnh: Hằng Thư

"Thành công lớn nhất của người làm dự phòng lại là điều ít được nhìn thấy nhất. Đó là những trận dịch không xảy ra, những ca tử vong được ngăn chặn, những đứa trẻ được bảo vệ an toàn nhờ vắc xin và người cao tuổi được sống vui khỏe ngay tại gia đình. Những chiến công thầm lặng ấy không có ánh đèn rực rỡ của phòng phẫu thuật, nhưng lại là nền tảng bình yên cho cả xã hội", bà nhấn mạnh.

Cuộc thi sản phẩm phát thanh, truyền hình về gương sáng trong công tác phòng bệnh năm 2026 được phát động ngày 16/7, thu hút hơn 150 tác phẩm dự thi. Lãnh đạo Bộ Y tế đánh giá cao 42 tác phẩm được vinh danh đã khắc họa chân thực, sinh động hình ảnh những cán bộ, nhân viên y tế ngày đêm tận tụy, trách nhiệm, âm thầm cống hiến trong công tác phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhiều tấm gương tiêu biểu được khắc họa trong các tác phẩm, như bác sĩ Hồ Văn Hoài với hơn 40 năm gắn bó với vùng đại ngàn Phú Lý (Đồng Nai); anh Mai Như Sơn với 20 năm hỗ trợ người nhiễm HIV; bác sĩ Bùi Thị Chửng vượt suối, mang vắc xin đến vùng cao Nánh Nghê (Hòa Bình) hay mô hình “Tủ vắc xin lưu động” tại xã Lộc Quang (Đồng Nai), góp phần nâng tỷ lệ tiêm chủng từ 50% lên 90%...