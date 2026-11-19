TPHCM dự báo dân số đạt khoảng 27 triệu người vào năm 2050, đồng thời quy hoạch 5 cụm y tế chuyên sâu và hệ thống bệnh viện cửa ngõ tại 7 khu vực chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng.

Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm vừa được UBND TP phê duyệt, dự báo dân số tăng từ 18 triệu người năm 2030 lên 20,5 triệu người năm 2035, 23 triệu người năm 2040 và 25 triệu người năm 2045. Đến năm 2050, dân số dự kiến đạt khoảng 27 triệu người.

Dự báo bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi. Quy mô dân số tăng đặt ra yêu cầu lớn đối với hạ tầng xã hội, nhất là mạng lưới khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Quy hoạch xác định chỉ tiêu 40-50 giường bệnh/10.000 dân tại khu vực đô thị. Thành phố sẽ tổ chức lại hệ thống y tế theo mô hình đa tầng, đa cực, đa trung tâm, giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngay tại nơi sinh sống.

Phát triển 5 cụm y tế chuyên sâu

TPHCM định hướng phát triển 5 cụm y tế chuyên sâu tại khu vực trung tâm, Tân Kiên - Bình Chánh, Thủ Đức, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu; đồng thời hoàn thiện bệnh viện cửa ngõ tại 7 khu vực chiến lược nhằm tăng năng lực khám chữa bệnh tại chỗ, giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức thuộc cụm y tế Thủ Đức. Ảnh: Phước Sáng

Cụm y tế trung tâm tiếp tục giữ vai trò tuyến cuối của thành phố và vùng phía Nam, tập trung các bệnh viện chuyên sâu, kỹ thuật cao. Cụm Tân Kiên - Bình Chánh là cực y tế phía Tây Nam, phục vụ người dân thành phố và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cụm Thủ Đức gắn với hệ thống đại học, khoa học - công nghệ, phát triển bệnh viện thực hành, đa khoa và chuyên khoa. Cụm Bình Dương ưu tiên y tế kỹ thuật cao, y học lao động, cấp cứu công nghiệp, chấn thương và bệnh nghề nghiệp.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, mạng lưới y tế hạt nhân - vệ tinh được tổ chức theo thế mạnh từng khu vực: Bà Rịa phát triển y tế chuyên sâu cấp vùng; Vũng Tàu tập trung y tế biển, cấp cứu và y tế du lịch; Phú Mỹ ưu tiên cấp cứu công nghiệp, cảng biển; Long Hải - Hồ Tràm - Xuyên Mộc phát triển phục hồi chức năng, lão khoa và du lịch chăm sóc sức khỏe.

Tổng quỹ đất dự kiến dành cho 5 cụm y tế chuyên sâu khoảng 300-600ha. Các cụm được phát triển theo mô hình kết hợp y tế, nghiên cứu và đào tạo, kết nối bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Chuyển từ điều trị sang phòng bệnh, thích ứng già hóa dân số

Quy hoạch định hướng xây dựng hệ thống y tế chủ động, hiện đại, thích ứng với già hóa dân số. Thành phố sẽ chuyển mạnh từ điều trị sang phòng bệnh, phát hiện sớm, quản lý sức khỏe liên tục và chăm sóc theo vòng đời.

Y tế dự phòng, y tế cơ sở và y học gia đình được củng cố; đồng thời mở rộng quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi tại nhà và cộng đồng, phục hồi chức năng, lão khoa. Năng lực cấp cứu trước bệnh viện và kiểm soát dịch bệnh cũng được tăng cường.

Trong quy hoạch tổng thể, TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Ở lĩnh vực chuyên sâu, thành phố tập trung nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị các bệnh lý phức tạp như ung bướu, tim mạch, đột quỵ, sản - nhi, tâm thần và phục hồi chức năng.

Chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển công nghệ y sinh, dược phẩm và thiết bị y tế cũng là những hướng trọng tâm.

Về dài hạn, TPHCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, phát triển y tế chuyên sâu, đào tạo, nghiên cứu và du lịch y tế tại Vũng Tàu, Hồ Tràm, Cần Giờ, Côn Đảo. Thành phố cũng tăng cường liên kết y tế với Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các địa phương phía Nam.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM nói về các bệnh viện đồng hành với 168 trạm y tế Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, các trạm y tế không nên chờ bệnh viện xuống hỗ trợ mà cần chủ động rà soát trạm đang thiếu gì, yếu ở đâu và người dân trên địa bàn cần gì.