Buổi công bố Vietnam NextGen Fashion (VNGF) Era 2 vừa diễn ra có sự tham dự của đạo diễn Long Kan - nhà sáng lập chương trình, siêu mẫu Thanh Hằng, hoa hậu Khánh Vân cùng chồng - doanh nhân Nguyễn Long, nhà tạo mẫu Hoàng Ku, các nhà thiết kế Hà Duy, Nguyễn Tiến Truyển, Nguyễn Minh Công, Calla Phương Linh. Sân khấu Grand Fashion Show lần đầu được giới thiệu, nơi các nhà thiết kế trẻ ra mắt bộ sưu tập bên cạnh nhà thiết kế khách mời.

Siêu mẫu Thanh Hằng, Khánh Vân và á hậu Mook người Thái Lan.

Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt là 200 triệu đồng. Giải cao nhất The Next Icon (Biểu tượng kế tiếp) trị giá 50 triệu đồng; The Visionary (Nhà thiết kế có tầm nhìn) và The Breakthrough (Nhà thiết kế đột phá) mỗi giải 30 triệu đồng; The Changemaker (Người tạo thay đổi) và The People's Choice (Nhà thiết kế được khán giả yêu thích) mỗi giải 20 triệu đồng; 5 giải The Rising Star (Gương mặt triển vọng) mỗi giải 10 triệu đồng. Chương trình còn vinh danh Top 10 Thủ khoa The Future Icon (Biểu tượng tương lai).

Chủ nhân 3 giải cao nhất được thiết kế trang phục cho Miss Cosmo Vietnam 2026, tham quan triển lãm thời trang quốc tế và được hỗ trợ phát triển thương hiệu cá nhân. Top 3 còn có cơ hội phát triển ra quốc tế cùng siêu mẫu Thanh Hằng.

Hiện 34 nhà thiết kế trẻ đã được xác định tham gia đêm diễn, gồm 10 thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang và 24 gương mặt vượt qua 2 vòng tuyển chọn, mang đến 35 bộ sưu tập và thiết kế.

Đạo diễn Long Kan cho biết từ tháng 4 đến nay, ê-kíp cố gắng tìm kiếm để không bỏ sót tài năng trẻ. Anh muốn tạo sân khấu thực tế để nhà thiết kế trẻ được công nhận, làm việc cùng người đi trước và hướng đến thị trường quốc tế.

Đạo diễn Long Kan, NTK Nguyễn Tiến Truyền và Hà Duy.

Ngay sau buổi công bố, vòng tuyển chọn người mẫu cho Grand Fashion Show thu hút hơn 300 gương mặt trẻ. Mỗi người mẫu phải đeo kính bản to che gần như toàn bộ khuôn mặt. Theo ban tổ chức, cách làm này hạn chế yếu tố nhận diện ngoại hình, giúp giám khảo tập trung vào hình thể, kỹ năng và dấu ấn trình diễn.

Ban giám khảo gồm đạo diễn Long Kan, hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, á hậu Mook Karnruethai Tassabut, đạo diễn trình diễn Hưng Phúc và MC Thanh Thanh Huyền. Lần đầu tiên, 10 nhà thiết kế trẻ của chương trình ngồi vào Hội đồng Nghệ thuật, trực tiếp chọn người mẫu cho đêm diễn. Người mẫu được chấm theo 3 tiêu chí: kỹ năng trình diễn, ngoại hình - hình thể và dấu ấn sân khấu.

Ngoài bảng điểm, mỗi giám khảo có 1 lần giơ bảng trao vé vàng vào thẳng Grand Fashion Show. Tấm vé đầu tiên thuộc về Trương Khánh Kiều Anh - top 15 Miss Grand Vietnam 2026 do đạo diễn Long Kan trao. Người đẹp 19 tuổi cao 1,76m, từng giành giải Ứng xử tiếng Anh tại cuộc thi nhan sắc hồi tháng 7.

Đạo diễn Hưng Phúc chọn Đặng Thanh Giang, em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm. Sinh năm 2007, mang hai dòng máu Việt - Nga, Thanh Giang bắt đầu làm người mẫu từ tháng 4 và từng bị loại ở vòng tuyển chọn Vietnam International Fashion Week hồi tháng 5.

Đặng Thanh Giang catwalk:

Người mẫu được 8/10 nhà thiết kế trẻ cùng giơ bảng cũng nhận vé vàng. Theo cơ chế này, Khloé Phương Nguyễn - Top 10 Vietnam's Next Top Model 2016, Trần Thùy Trâm - từng thi Vietnam's Next Top Model 2016 và 2017, cùng Phạm Thành Trung - thí sinh cao gần 2m của The Face Vietnam 2026 - có suất vào thẳng đêm diễn. Tổng cộng 70 người mẫu sẽ trình diễn tại Grand Fashion Show ngày 9/10.

Ảnh, video: BTC,