Thanh Hoá:

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tú (thường gọi là Tú “lơ”) về hành vi bạo hành hai con gái ruột, khiến cả hai cháu bị thương.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 11h ngày 22/10, Nguyễn Văn Tú (tức Tú “lơ”, sinh năm 1984), trú tại phường Hạc Thành, đi đón con gái là cháu N.T.V. (sinh năm 2013) đi học về.

Sau khi chuẩn bị cơm nước, Tú gọi hai con gái là cháu N.B.N. (sinh năm 2010) và V. ra ăn cơm. Tuy nhiên, lúc này, cả hai đang ở trong phòng, đóng cửa và sử dụng điện thoại.

Đối tượng Tú "lơ" tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đến gần 14h cùng ngày, thấy các con vẫn mải mê sử dụng điện thoại, Tú bực tức, cầm gậy đánh vào vùng mông cháu N. Thấy chị bị đánh, cháu V. chạy đến can ngăn nhưng cũng bị Tú đánh vào cánh tay. Sau đó, Tú kéo cháu V. ra ngoài và tiếp tục đánh nhiều nhát vào vùng mông.

Chưa dừng lại, Tú quay vào phòng, tiếp tục dùng gậy đánh liên tiếp vào người cháu N., khiến cháu bị nhiều thương tích.

Đến tối cùng ngày, khi đi làm về, vợ Tú phát hiện hai con bị thương nên lập tức đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Cơ thể của cháu N. bị bầm tím. Ảnh: CACC

Theo kết quả giám định pháp y, cháu N. có tỷ lệ tổn thương cơ thể 11%, còn cháu V. là 2%.

Được biết, Nguyễn Văn Tú có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi bạo lực. Cụ thể, năm 2006, Tú bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích; năm 2009, bị Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Đến năm 2011, Tú bị Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt 13 năm tù về các tội giết người, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.