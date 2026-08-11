Ngày 11/8, Công an xã Đông Thạnh (TPHCM) đang điều tra vụ việc bé trai L.G.B. (SN 2017) bị bạo hành xảy ra trên địa bàn.

Bé L.G.B. bị nhiều thương tích trên cơ thể. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Theo đơn trình báo của bà N.T.P. (SN 1968, ngụ xã Đông Thạnh), trước đây, con gái của bà là L.P.A. (SN 2001) chung sống như vợ chồng, không hôn thú với Đặng Trịnh H.H. (SN 1989, ngụ xã Bà Điểm, tạm trú xã Đông Thạnh). H. có nhiều tiền án, tiền sự… H. và chị A. có con chung là cháu L.G.B.

Sau thời gian chia tay chị A., H. đi nơi khác sinh sống rồi bị phạt tù. Chấp hành án xong, trở về địa phương vào năm 2025, H. quay lại với chị A. và có thêm một đứa con gái, nay đã 10 tháng tuổi.

Bà P. cho biết, cháu B. do một tay bà nuôi nấng từ khi chào đời đến nay. H. cùng chị A. và con gái nhỏ thuê trọ, sinh sống ở xã Đông Thạnh.

Ngày 7/7 vừa qua, chị A. xin bà P. cho chở cháu B. về nơi trọ để chơi. Tuy nhiên, chiều tối 8/7, cháu B. gọi điện cho bà ngoại cầu cứu vì bị cha đánh.

Ngay lập tức, bà P. đến đón cháu và đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn. Theo giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện này, cháu B. nhập viện do đau đầu, đau tay trái/đả thương. Bác sĩ chẩn đoán cháu B. bị chấn thương đầu mặt, tay trái, chân phải, bụng, lưng; đa vết bầm tím da/đả thương.

Bác sĩ còn ghi nhận, cháu B. bị sưng nề, bầm tím hai mi mắt; đỏ da vùng tai trái, cổ, gáy; xây xát môi phải; bầm tím diện rộng cánh tay trái và cẳng tay trái; đau bụng, lưng, cẳng chân và gối.

Trong đơn, bà P. cho biết, trước đây, mỗi lần thấy thương tích trên cơ thể cháu ngoại, bà có gặng hỏi nhưng B. chỉ nói “con bị té…”. Có lẽ lần bị bạo hành chiều 8/7 quá sức chịu đựng nên B. phải cầu cứu bà ngoại.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, bà P. đã trình báo công an địa phương và nhờ Chi hội luật sư, Hội bảo vệ quyền trẻ em TPHCM bảo vệ cháu B.

Trong những ngày cơ quan công an xác minh vụ việc, H. đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Ngày 11/8, cơ quan công an đã phát hiện H. và đưa về làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.