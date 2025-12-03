Tài sản đấu giá gồm quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 300, tờ bản đồ số 4, thuộc phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tài sản đứng tên Công ty TNHH Ánh Dương theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa cấp ngày 14/4/2020.

Lô đất có diện tích 262 m², mục đích sử dụng đất ở kết hợp văn phòng làm việc, thời hạn sử dụng lâu dài. Trên đất có công trình nhà ở kết hợp văn phòng làm việc, diện tích xây dựng 152 m², tổng diện tích sàn 456 m², thuộc sở hữu riêng.

Giá khởi điểm của tài sản được công bố là 9,36 tỷ đồng; tiền đặt trước 1,8 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ ngày 27/11 đến 18h ngày 10/12/2025 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa số 1003027979 mở tại Vietcombank Chi nhánh Thanh Hóa.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận trong giờ hành chính từ 07h30 ngày 27/11 đến 16h30 ngày 10/12/2025 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa. Cá nhân, tổ chức tham gia cần nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, gồm phiếu đăng ký tham gia đấu giá, bản sao căn cước công dân hoặc giấy đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức). Khi tham gia phiên đấu giá, người đăng ký phải xuất trình căn cước công dân bản chính; trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 9h ngày 15/12/2025 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không giới hạn số vòng; phương thức trả giá lên; bước giá tối thiểu 20 triệu đồng là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo thông tin và đăng ký tham gia đấu giá liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa, Tầng 2 - Trụ sở Hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa, đường Lý Nam Đế, phường Hạc Thành. Điện thoại: 0237 3859 453.