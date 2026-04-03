Tháng 3/2012, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc - Nam, TP Thanh Hóa, thuộc địa giới hành chính các phường Nam Ngạn, Đông Thọ và Hàm Rồng (nay thuộc phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa).

Nhà đầu tư là liên danh Công ty TNHH Điện tử Tin học Viễn thông EITC và Công ty Cổ phần Đầu tư Fortune.

Dự án có diện tích 54ha, tổng mức đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng. Đây là khu “đất vàng” của TP Thanh Hóa, với ba mặt tiếp giáp Đại lộ Hùng Vương, đường Trần Hưng Đạo và Đại lộ Nam sông Mã.

Các hạng mục đầu tư gồm xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật như san nền, giao thông, thoát nước, trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, cấp nước, điện chiếu sáng, công viên thể dục thể thao, cây xanh…; cùng với đó là các công trình hạ tầng xã hội như nhà văn hóa thanh niên, nhà văn hóa khu phố.

Toàn cảnh Dự án Khu đô thị phía Đông Đại lộ Bắc - Nam. Ảnh: Lê Dương

Ngoài ra, dự án còn xây dựng phần thô và hoàn thiện mặt trước của 240 căn nhà phố thương mại; 2 khu nhà ở chia lô cao 4 tầng và 1 tum; cùng 21 căn biệt thự cao 3 tầng và 1 tum.

Qua 3 đợt (năm 2018, 2019, 2020), tỉnh Thanh Hóa đã giao cho nhà đầu tư hơn 53,7ha đất; thời gian đầu tư các hạng mục công trình được tính đến tháng 6/2024.

Tuy nhiên, đến thời điểm trên, nhà đầu tư chưa hoàn thành theo tiến độ nên đã đề nghị gia hạn đối với phần diện tích đã giao, kéo dài thời gian xây dựng đến tháng 6/2026. Phần diện tích hơn 1,1ha (đang giải phóng mặt bằng) sẽ hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ khi hoàn tất công tác này.

Các căn hộ xây dựng xong và đang được mở bán. Ảnh: Lê Dương

Tháng 8/2024, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ký văn bản gia hạn thực hiện dự án. Cụ thể, đối với phần diện tích 53,74ha đã giao, thời gian hoàn thành các hạng mục công trình chậm nhất đến tháng 4/2025.

Đối với phần diện tích còn lại khoảng 1,1ha chưa giải phóng mặt bằng, thời hạn hoàn thành công tác này chậm nhất đến ngày 30/6/2025; đồng thời phải hoàn thành các hạng mục công trình trước ngày 31/3/2026.

Theo ghi nhận của VietNamNet, đến thời điểm hiện tại dự án khu đô thị đã cơ bản hoàn thành, nhiều công trình nhà xây thô đã được triển khai. Tuy nhiên, tổng thể dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Tổng thể dự án vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Ảnh: Lê Dương

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm tiếp tục ký văn bản gia hạn thời gian thực hiện dự án. Theo đó, thời gian hoàn thành toàn bộ dự án và các thủ tục pháp lý được kéo dài đến trước ngày 30/11/2026. Nguyên nhân do các yếu tố khách quan, bất khả kháng (chậm bàn giao đất…).

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ trong công tác giao đất (đợt 4) cho nhà đầu tư, dẫn đến việc phải gia hạn thời gian thực hiện dự án.