Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành, thành phố thu hồi Quyết định số 4126 ngày 24/8/2010 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh sang xây dựng công trình hỗn hợp và nhà ở bán.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội cũng thu hồi toàn bộ các quyết định, văn bản điều chỉnh, đính chính liên quan, gồm Quyết định số 2447 ngày 31/5/2011 và văn bản số 9534/UBND-TNMT ngày 28/12/2012.

Lý do được thành phố đưa ra là từ năm 2022, CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà và CTCP Thăng Long Đông Anh ra quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư xây dựng công trình hỗn hợp và nhà ở tại khu đất này, theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, Nghị định số 31/2021 của Chính phủ và được UBND TP Hà Nội chấp thuận, chỉ đạo tại văn bản số 1800 hồi tháng 6/2022.

Như vậy, quyết định mới nhất của UBND TP Hà Nội đã chính thức đánh dấu hồi kết của dự án tổ hợp công trình hỗn hợp và nhà ở tại khu đất 11-13 Nguyễn Chí Thanh, dự án từng được “bật đèn xanh” chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2010 nhưng nằm trên giấy suốt hơn 10 năm.

Một góc đường Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Thảo Phương

Việc thu hồi lần này được xem là bước hoàn tất thủ tục pháp lý, “khai tử” dự án nhà cao tầng trên khu đất vàng thuộc trục đường Nguyễn Chí Thanh - một trong những vị trí đắc địa của quận Ba Đình (cũ), nay là phường Giảng Võ.

Dù dự án không còn, CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà vẫn tiếp tục hiện diện tại khu đất này.

Cụ thể, TP Hà Nội cho phép doanh nghiệp tiếp tục sử dụng 1.093m2 đất tại số 11-13 Nguyễn Chí Thanh làm văn phòng và cơ sở kinh doanh dịch vụ, theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm. Giá thuê đất được xác định theo bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Trong tổng diện tích này, khoảng 793m2 nằm ngoài chỉ giới đường đỏ và hành lang an toàn đường sắt, được phép khai thác đến ngày 15/10/2043.

Phần diện tích còn lại hơn 300m2 nằm trong chỉ giới đường đỏ, khu vực bảo vệ ga đường sắt (ga số 9) và hành lang an toàn tuyến đường sắt đô thị (tuyến số 5). UBND TP yêu cầu tuyệt đối không được xây dựng công trình mới. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất để mở đường giao thông theo quy hoạch, doanh nghiệp phải bàn giao theo quy định. Thời hạn sử dụng đất cũng không vượt quá ngày 15/10/2043.

UBND TP Hà Nội yêu cầu CTCP Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, sử dụng đất đúng mục đích và tuân thủ các quy định về xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy.

Doanh nghiệp không được tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được UBND TP cho phép. Trường hợp đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, mở rộng công trình, phải liên hệ với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và UBND phường Giảng Võ để được thỏa thuận về quy hoạch kiến trúc, chỉ giới đường đỏ và hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phân khu đô thị đã được UBND TP phê duyệt.