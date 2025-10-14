Chiều 14/10, tại thôn Cạn, xã Bát Mọt, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 20, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt. Ảnh: CTV

Tham dự buổi lễ có Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Gấu; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, nhân dân xã Bát Mọt, giáo viên và học sinh các trường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến việc phát triển đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo khó khăn. Đồng thời, Đảng và Nhà nước luôn chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: CTV

Đối với xã Bát Mọt - một xã biên giới còn nhiều khó khăn, việc đầu tư xây dựng trường nội trú có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh; bảo đảm các em đến tuổi đều được tới trường, được chăm lo học hành, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Đồng thời, công trình còn góp phần bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa miền núi và miền xuôi.

Thủ tướng nhấn mạnh ngôi trường sẽ là nơi “gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng” của các em nhỏ; là biểu tượng của tình đoàn kết, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào nơi “phên dậu” vững chắc của Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham dự buổi lễ. Ảnh: CTV

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan cần tuân thủ “5 bảo đảm” về: chất lượng, tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; đầu tư đến đâu hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích cho nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và an sinh bền vững của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - cho biết Thanh Hóa là một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 16 xã biên giới. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nghiêm túc, khẩn trương triển khai theo hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để khảo sát, lập danh mục, đề xuất Chính phủ đầu tư 21 công trình với tổng mức đầu tư khoảng 1.590 tỷ đồng.

Nghi thức khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt. Ảnh: CTV

Năm 2025, tỉnh triển khai thực hiện 6 công trình với tổng mức đầu tư khoảng 767 tỷ đồng, trong đó có Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt.

Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ giúp con em đồng bào các dân tộc xã Bát Mọt được học tập, sinh hoạt trong ngôi trường khang trang, hiện đại. Việc này sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới của tỉnh.

Ông Nguyễn Hoài Anh cũng cho biết tỉnh Thanh Hóa cam kết nỗ lực hết sức, quyết tâm thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Cùng với đó, tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để sớm khởi công xây dựng các dự án trường học khác, bảo đảm kế hoạch và mục tiêu đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hỏi thăm, trò chuyện với các em học sinh. Ảnh: CTV

Công trình Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Bát Mọt được xây dựng trên diện tích khoảng 1,8ha, tổng vốn đầu tư 170 tỷ đồng, với cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Công trình gồm các hạng mục lớp học cho 750 học sinh, phòng học bộ môn, tòa nhà hiệu bộ, nhà đa năng, thư viện, sân chơi thể thao, khu nội trú, bán trú cho 260 học sinh, nhà ở công vụ cho giáo viên và các hạng mục phụ trợ khác.