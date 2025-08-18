Theo quyết định, đồ án được phê duyệt nhằm tổ chức lại mặt bằng công trình, không gian kiến trúc cảnh quan với nhu cầu khai thác, vận hành và quản lý khu vực xây dựng công trình ngầm; đảm bảo các chức năng sử dụng đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc phù hợp định hướng quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Đồng thời, đồ án là cơ sở pháp lý để chủ đầu tư lập dự án và các cấp chính quyền quản lý theo quy hoạch.

Về vị trí, ô đất ký hiệu B9/CC1, CC3 có phía đông bắc giáp khu đất trường mầm non Dịch Vọng Hậu và phố Đinh Núp; phía tây nam giáp phố Nguyễn Quốc Trị; phía tây bắc và đông nam giáp đường hiện có.

Ô đất ký hiệu C3/HH, C3/CC1-1, phía đông bắc giáp phố Nguyễn Chánh; phía tây bắc giáp phố Mạc Thái Tông; phía tây nam giáp phố Đinh Núp, phía đông nam giáp đường hiện có.

Về quy mô nghiên cứu quy hoạch, giữ nguyên theo điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Tây Nam Hà Nội - Khu xây dựng đợt đầu, tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Ô đất ký hiệu B9/CC1, CC3 có diện tích 9.145m2. Ô đất ký hiệu C3/HH, C3/CC1-1 có tổng diện tích 7.661m2 (trong đó ô C3/HH có diện tích đất 5.661m2, ô C3/CC1-1 có diện tích đất 2.000m2).

Một góc khu đô thị Nam Trung Yên. Ảnh: Hồng Khanh

Nguyên tắc điều chỉnh là giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, diện tích ô đất ký hiệu B9/CC1, CC3 và C3/HH, C3/CC1-1 theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc điều chỉnh (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình...) nằm trong khung chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch phân khu đô thị H2-2 tỷ lệ 1/2000 được duyệt, phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và các quy định liên quan. Cụ thể hóa các chức năng của công trình phù hợp chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết và định hướng quy hoạch phân khu đô thị H2-2, tỷ lệ 1/2000.

UBND Thành phố giao UBND phường Yên Hòa chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và CTCP Đầu tư Thùy Dương (TD Group) tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Liên quan đến 3 khu đất này, năm 2020, UBND TP Hà Nội đã có báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát lại dự án Tổ hợp bãi đỗ xe, phòng khám y tế, dịch vụ công cộng, trung tâm thương mại và xây dựng công trình hỗn hợp siêu thị, chợ, văn phòng cho thuê tại ô đất B9/CC1, B9/CC3 và C3/HH, C3/CC1-1 Khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy (cũ).

Theo UBND TP Hà Nội, từ chủ trương thành phố cho phép huy động vốn để thực hiện dự án theo chính sách xã hội hóa đầu tư xây dựng công trình công cộng trên diện tích đất công của thành phố, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội - Handico (DNNN được thành phố giao tham gia quản lý sử dụng đất và thụ hưởng hạ tầng - quyền tài sản, với 100% quyền tham gia góp vốn ban đầu) đã liên danh với TD Group để thực hiện dự án.

Nhưng sau khi Handico đề xuất điều chỉnh quy hoạch sang xây dựng công trình hỗn hợp (nhà ở, văn phòng, dịch vụ, công cộng) và được UBND TP chấp thuận, phê duyệt, Handico lại rút khỏi liên danh và bàn giao toàn bộ dự án và quyền sử dụng đất cho TD Group để thực hiện.

Trong cùng ngày (7/8/2015), UBND TP Hà Nội có văn bản cho phép Handico rút khỏi liên danh đồng thời tách dự án thành 3 dự án và ban hành 3 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho TD Group.

Cụ thể, quyết định chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp siêu thị, dịch vụ thương mại và căn hộ để ở tại ô đất C3/HH KĐT Nam Trung Yên.

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ công cộng hàng ngày, phòng khám đa khoa, bãi đỗ xe tại ô đất B9/CC1 và B9/CC3 Khu đô thị Nam Trung Yên, diện tích sử dụng đất là 9.145m2.

Quyết định chủ trương đầu tư dự án Công trình xã hội hóa khu chợ thương mại thấp tầng tại ô đất C3/CC1-1 Khu đô thị Nam Trung Yên, diện tích sử dụng 2.000m2.

Dự án chậm triển khai trong thời gian dài, thời điểm năm 2020, UBND TP Hà Nội cũng đã kiến nghị Nhà nước cần phải thu hồi toàn bộ các khu đất này để đưa vào quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Quản lý sử dụng tài sản công.