Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 5/1 tại km31+600, Quốc lộ 47B, đoạn qua thôn 27, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô tải do Phạm Văn Xuân (SN 1989, trú phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo do Phạm Văn Tuyến (SN 1994, trú xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái.

Xe ô tô đầu kéo chở dăm gỗ keo lật ngang giữa đường. Ảnh: CTV

Sau cú tông, ô tô đầu kéo tiếp tục va chạm với xe ô tô con do anh Lê Văn Hùng (SN 1984, trú xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô con có 4 người.

Hậu quả, tài xế xe ô tô con tử vong tại chỗ, một người khác bị thương. Cả ba phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

Đầu xe đâm vào vách núi. Ảnh: CTV

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do lái xe tải chuyển hướng không đúng quy định, trong khi xe ô tô đầu kéo không giảm tốc độ, dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.