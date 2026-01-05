Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 5/1 tại km31+600, Quốc lộ 47B, đoạn qua thôn 27, xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô tải do Phạm Văn Xuân (SN 1989, trú phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xảy ra va chạm với xe ô tô đầu kéo do Phạm Văn Tuyến (SN 1994, trú xã Kiên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) cầm lái.
Sau cú tông, ô tô đầu kéo tiếp tục va chạm với xe ô tô con do anh Lê Văn Hùng (SN 1984, trú xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô con có 4 người.
Hậu quả, tài xế xe ô tô con tử vong tại chỗ, một người khác bị thương. Cả ba phương tiện đều bị hư hỏng nặng.
Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định do lái xe tải chuyển hướng không đúng quy định, trong khi xe ô tô đầu kéo không giảm tốc độ, dẫn đến vụ tai nạn.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.