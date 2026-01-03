Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết qua khai thác cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông, trong khoảng thời gian từ 10h ngày 2/1 đến 10h ngày 3/1, trên toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm 43 người thương vong, gồm 16 người chết và 27 người bị thương.

Theo đại diện Cục CSGT, so với cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 20 vụ, giảm 14 người chết và giảm 2 người bị thương. So với ngày nghỉ liền kề trước đó, số vụ tai nạn giảm 36 vụ, số người chết giảm 25 người và số người bị thương giảm 29 người.

Vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì (Hà Nội). Ảnh: Đình Hiếu

Trong thời gian này, Công an 34 tỉnh, thành phố đã phát hiện, xử lý 11.590 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tạm giữ 116 ô tô, 3.605 xe mô tô và 183 phương tiện khác. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn chiếm số lượng lớn nhất với 3.472 trường hợp; vi phạm về tốc độ 1.966 trường hợp.

Cũng trong ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 26.000 người đăng ký tài khoản trên ứng dụng VNeTraffic.