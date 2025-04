Phần 2 Cha tôi người ở lại lấy mốc thời gian sau 6 năm nhưng các diễn viên chính chỉ thay đổi về tạo hình, duy nhất nhân vật Thảo - bạn học của An thì đổi diễn viên. Thanh Huế, nữ diễn viên sinh năm 2001 đến từ Bắc Ninh được chọn vào vai Thảo khi trưởng thành.

Tuy kém Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền (vai An) tới 4 tuổi nhưng khi xuất hiện cùng bạn diễn trong một khung hình, Thanh Huế bị chê già so với An. Nhiều khán giả cho rằng diễn viên mới không còn mang chút nét nào của nhân vật Thảo ngây thơ và đáng yêu trước kia mà như một người khác.

Vai Thảo do Thanh Huế đảm nhiệm bị phản ứng vì quá khác so với diễn viên trước đó. Ảnh: VTV

6 năm gì mà như mẹ của Thảo lúc bé thế; Thích Thảo cũ, ê-kíp đổi diễn viên nhìn không giống bạn mà giống cô cháu quá vì An quá trẻ so với tuổi; Tôi thích bé Thảo của ngày xưa; Vai Thảo trưởng thành chọn diễn viên không hợp; Đạo diễn cứ thay diễn viên kiểu đó mất hứng xem, nhìn lạ hoắc; Dù có thay đổi người nhập vai nhưng cũng không thể khác nhau quá như vậy.... là những bình luận của khán giả.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Huế giải thích về tạo hình có phần già dặn của nhân vật: "Thật ra mình không phải là Thảo, mình là cô của Thảo nhé. Lần đầu xuất hiện nhưng ăn mặc trông “không hề dừ” tí nào vì tối nay Thảo lớn phải đi ăn với... cốp''.

Thanh Huế quê Bắc Ninh. Ảnh: FBNV

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền thể hiện sự ủng hộ với Thanh Huế dưới bài đăng của bạn diễn: "Thảo trưởng thành đằm thắm hơn, chững chạc và quyết liệt với tình cảm của mình hơn, mình thích".

Thanh Huế sinh năm 2001, quê Bắc Ninh, hiện đang theo học ĐH Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội. Trước Cha tôi người ở lại, cô được khán giả biết tới qua 2 phim Cảnh sát hình sự là Biệt được đen và Độc đạo.