Theo đó, Tổ công tác có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan và chuyên gia để tổ chức soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ.

Tổ trưởng Tổ công tác trực tiếp chỉ đạo xây dựng Đề án và kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ phó thường trực thay mặt Tổ trưởng chỉ đạo, đôn đốc các thành viên Tổ công tác để xây dựng và hoàn thiện Đề án; đồng thời báo cáo Tổ trưởng về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác sẽ xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ. Ảnh: Hoàng Giám

Các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng Tổ công tác; cung cấp thông tin, số liệu cập nhật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình để phục vụ xây dựng Đề án.

Song song đó, các thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm nghiên cứu và góp ý kiến để hoàn thiện Đề án tái cơ cấu ngành điện phục vụ phát triển thị trường điện cạnh tranh các cấp độ.

Quyết định cũng nêu rõ, Tổ công tác có 49 thành viên. Trong đó, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương làm Tổ trưởng.

Các Tổ phó gồm: ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Điện lực; ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực.

Ngoài ra, các thành viên Tổ công tác còn gồm đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, các Tổng công ty Phát điện, Tổng công ty Điện lực, NSMO, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia và các đơn vị liên quan.