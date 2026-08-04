Tại buổi lễ, Trường Sĩ quan Không quân đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trung tâm huấn luyện thực hành phương tiện không người lái và tổ chức trao Quân kỳ quyết thắng cho đơn vị.

Phương tiện không người lái trình diễn treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Ảnh: N.X

Việc thành lập trung tâm thể hiện tầm nhìn chiến lược của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực có trình độ cao, từng bước làm chủ công nghệ, xây dựng lực lượng phương tiện không người lái đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam yêu cầu Ban Giám hiệu Trường Sĩ quan Không quân cùng cấp ủy, chỉ huy trung tâm và toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa của việc thành lập đơn vị mới, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm xây dựng trung tâm vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các thiết bị tại Trung tâm huấn luyện thực hành phương tiện không người lái. Ảnh: N.X

Bên cạnh đó, trung tâm cũng cần đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng huấn luyện, tập trung xây dựng chương trình, giáo trình và tài liệu đào tạo theo hướng chuẩn hóa, khoa học, sát thực tiễn tác chiến, phù hợp với điều kiện địa hình, khí hậu và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Việc đào tạo phải hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan điều khiển và nhân viên kỹ thuật có khả năng khai thác, sử dụng thành thạo các phương tiện không người lái, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành, giữa huấn luyện cơ bản và chuyên sâu, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình huấn luyện.

Ngoài ra, trung tâm tích cực nghiên cứu, phát triển nghệ thuật tác chiến bằng phương tiện không người lái, đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu công nghệ mới; thực hiện tốt công tác kỹ thuật, hậu cần, bảo quản và bảo dưỡng trang thiết bị, khí tài được giao.

Các cán bộ, kỹ thuật viên điều khiển các phương tiện không người lái. Ảnh: N.X

Đặc biệt, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự phải được đặt lên hàng đầu; quản lý chặt chẽ dữ liệu, phần mềm, hệ thống thông tin và kết quả nghiên cứu, không để xảy ra lộ, lọt bí mật hoặc mất an toàn thông tin xâm phạm quốc phòng, an ninh.