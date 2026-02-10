Ngày 10/2, Công an phường Cái Khế (TP Cần Thơ) cho biết vừa hoàn tất thủ tục bàn giao số tiền gần 1 tỷ đồng cho chị Nguyễn Thị Thu Hiền (trú TP Hải Phòng).

Trước đó, chị Nguyễn Hồng Thảo (51 tuổi, ngụ phường Cái Khế) đến cơ quan công an trình báo về việc tài khoản cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 999.555.000 đồng từ một người lạ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Cái Khế xác minh, xác định chủ tài khoản chuyển tiền là chị Hiền. Công an đã liên hệ và hỗ trợ chị Hiền nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Sau khi được hỗ trợ nhận lại tài sản, chị Hiền bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến chị Thảo cũng như tinh thần trách nhiệm của Công an phường Cái Khế.

Công an phường Cái Khế hỗ trợ trả lại gần 1 tỷ đồng cho người dân chuyển khoản nhầm. Ảnh: CACC

Trước đó, Công an xã Cờ Đỏ (TP Cần Thơ) cũng phối hợp ngân hàng hỗ trợ anh Phan Đức Thành (43 tuổi, ngụ tỉnh Sơn La) nhận lại 600 triệu đồng chuyển khoản nhầm.

Theo đó, trong quá trình thực hiện giao dịch trực tuyến, do sơ suất, anh Thành chuyển nhầm số tiền này vào tài khoản của một người dân tại xã Cờ Đỏ.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Công an xã Cờ Đỏ đã khẩn trương xác minh, làm rõ chủ tài khoản nhận tiền, đồng thời vận động người này tự nguyện hoàn trả toàn bộ số tiền theo quy định pháp luật.

Nhận lại đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm, anh Thành đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch qua Internet banking cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi chuyển tiền.

Trường hợp phát hiện chuyển nhầm, người chuyển cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để tra soát; người nhận tiền chuyển nhầm nên đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý, tránh phát sinh rủi ro pháp lý hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng.