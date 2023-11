Sự việc trên xảy ra tại xã An Sơn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, từ chiều tối ngày 20/10, người dân sống gần khu vực cổng chào xã nông thôn mới An Sơn (Ấp Phú Hưng, xã An Sơn, TP Thuận An) khá bất ngờ khi thấy bảng điện tử gắn trên cổng chào có dòng chữ lạ, thay thế cho nội dung tuyên truyền từ trước tới nay.

Bảng hiệu trên cổng chào xã ở Bình Dương xuất hiện dòng chữ lạ - Ảnh: T.T

Cụ thể, bảng điện tử xuất hiện dòng chữ “Nhà cái đến từ châu Phi” bằng đèn led màu đỏ, chạy trên bảng nhiều lần.

Theo một phụ nữ sinh sống gần đó, bảng hiệu này trước đây chạy các nội dung tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện quan trọng… Tuy nhiên không hiểu lý do gì từ chiều ngày 20/10 nội dung này lại bị thay đổi. Ban đầu người này cũng không rõ dòng chữ lạ này có ý nghĩa gì nhưng khi hỏi những người xung quanh thì mới biết liên quan đến việc cá cược bóng đá trên mạng.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương để xử lý.

Theo Trưởng ban điều hành ấp Phú Hưng, trong tối 20/10 ông nhận được thông tin từ cán bộ văn hóa xã An Sơn nhờ đến hiện trường kiểm tra. Khi ông này đến cổng chào thì thấy các nội dung hiển thị bị mờ nhòe nên đã tắt bảng hiệu.

Đến sáng nay (22/11), bảng điện tử này vẫn chưa hoạt động trở lại.

Trao trổi với PV, ông Hà Minh Tuấn – Chủ tịch UBND xã An Sơn cho hay, lãnh đạo xã đã nắm được thông tin này và đã chỉ đạo lực lượng công an làm rõ. Theo xác minh ban đầu, trước khi xuất hiện dòng chữ lạ trên có 2 người đàn ông hành vi bất thường lảng vảng gần khu vực điều khiển bảng điện tử.

“Chúng tôi nghi ngờ việc này có sự can thiệp của người lạ, hiện xã đang làm rõ nguyên nhân cũng như mục đích khi đưa dòng chữ lạ này lên bảng hiệu tuyên truyền”.