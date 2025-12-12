Tối 12/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với quy mô hơn 400 tỷ đồng, bắt giữ 9 đối tượng liên quan.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định đường dây do Hoàng Duy Ninh (24 tuổi, trú tại xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) và Phạm Ngọc Triêm (43 tuổi, trú tại phường Điện Bàn, Đà Nẵng) cầm đầu.

Từ tháng 5/2025 đến nay, nhóm này đã liên hệ với các đối tượng trên mạng xã hội để mua tài khoản cá độ Super từ nước ngoài, có hạn mức lên đến 1,5 triệu Yen. Sau đó, các tài khoản này được chia tách thành hàng trăm tài khoản cấp thấp hơn (Master, Agent, Member) để phân phối cho các “đầu mối” và con bạc tham gia cá độ bóng đá qua trang Bong88.

9 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc bị bắt. Ảnh: N.X

Các đối tượng nâng mức quy đổi cá độ từ 6.000 đồng lên 10.000 - 50.000 đồng/Yen cá độ, nhằm thu lợi bất chính. Nhóm này cũng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng “điểm trung chuyển”, công nghệ cao để che giấu dòng tiền, đối phó cơ quan chức năng.

Bước đầu xác định, tổng số tiền giao dịch của đường dây là hơn 400 tỷ đồng, riêng từ ngày 4/11 đến 9/12/2025 đã vượt 80 tỷ đồng.

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương đồng loạt bắt giữ Hoàng Duy Ninh, Phạm Ngọc Triêm cùng 7 đối tượng tham gia đánh bạc.

7 đối tượng (đều trú tại Đà Nẵng) gồm: Nguyễn Đức Phước (42 tuổi); Nguyễn Đắc Tươi (39 tuổi); Nguyễn Đình Lân (53 tuổi); Phan Ngọc Châu (65 tuổi); Nguyễn Văn Mỹ (50 tuổi); Nguyễn Đức Hiệp (49 tuổi) và Châu Ngọc Thanh Truyền (42 tuổi).

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 9 điện thoại, hơn 2.000 trang tài liệu cá độ, 161 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa hơn 1,5 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.