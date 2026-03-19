Ngày 19/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh nhân nam tên N.V.T (29 tuổi, trú xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau nhiều vùng thái dương mặt phải, tăng lên khi thay đổi thời tiết.

Đầu bút và lò xo bên trong thái dương người đàn ông suốt 13 năm. Ảnh: BVCC

Theo lời kể của anh T, cách đây 13 năm, trong lúc nô đùa, anh bị bạn dùng bút bi đâm vào vùng thái dương, khiến đầu bút gãy, găm lại trong xương nhưng không được xử trí triệt để.

Gần đây, do đau tái phát, bệnh nhân đã đi kiểm tra tại nhiều cơ sở y tế. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cắt lớp vi tính vùng mặt, các bác sĩ xác định có dị vật vùng thái dương má phải, nằm phía trong tuyến nước bọt mang tai, cấu tạo giải phẫu tương đối phức tạp liên quan đến mạch máu và hệ thống dây thần kinh.

Bác sĩ Bùi Công Tuấn - Phó khoa Răng Hàm Mặt thăm khám cho bệnh nhân sau 2 ngày thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Công Tuấn, Phó khoa Răng Hàm Mặt đã tiến hành phẫu thuật, lấy thành công đầu vỏ bút bi kèm lò xo ra khỏi cơ thể người bệnh, đảm bảo an toàn, hạn chế tối đa tổn thương các cấu trúc lân cận. Sau mổ, anh T. có sức khỏe ổn định, giảm đau rõ rệt và đang được tiếp tục theo dõi.