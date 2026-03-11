Ngày 11/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng thông tin, các bác sĩ tại đây vừa điều trị cho bệnh nhân gặp biến chứng do quên tháo sonde JJ sau phẫu thuật sỏi tiết niệu trong thời gian dài.

Theo đó, bệnh nhân nam, 56 tuổi, trú tại xã Nam Tuấn (Cao Bằng), có tiền sử sỏi thận và từng được can thiệp tán sỏi, đặt sonde JJ niệu quản cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, người bệnh không quay lại tái khám để tháo sonde theo lịch hẹn của bác sĩ.

Thời gian gần đây, người đàn ông này xuất hiện các triệu chứng như đau mỏi vùng thắt lưng, đau bụng âm ỉ, tiểu buốt, tiểu ra máu. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có sỏi bàng quang, giãn đài bể thận và sỏi thận phải, sonde JJ vẫn còn trong đường tiết niệu.

Các bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ chuyên khoa, sonde JJ là loại ống thông niệu quản thường được đặt sau phẫu thuật sỏi thận hoặc sỏi niệu quản nhằm dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang, đảm bảo lưu thông đường niệu trong thời gian hồi phục. Tuy nhiên, loại ống này chỉ nên lưu trong cơ thể một thời gian nhất định, thường từ vài tuần đến vài tháng tùy từng trường hợp cụ thể.

Việc để sonde JJ trong cơ thể quá lâu có thể dẫn đến lắng đọng muối khoáng, hình thành sỏi bám quanh ống, gây tắc nghẽn đường tiết niệu, nhiễm trùng, đau đớn kéo dài và làm tăng nguy cơ biến chứng cho người bệnh.

Trong nhiều trường hợp, sonde bị “quên” trong cơ thể quá lâu sẽ khiến việc điều trị trở nên phức tạp hơn, thậm chí phải can thiệp ngoại khoa để xử lý.

Vì vậy, sau phẫu thuật, tất cả bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm túc lịch tái khám, ghi nhớ thời gian cần tháo sonde dù cơ thể không xuất hiện triệu chứng bất thường.

Ngoài ra, khi có các dấu hiệu như đau vùng thắt lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt hoặc tiểu khó, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.