Ngày 16/3, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân Đ.Đ.H. (43 tuổi, trú tại Hưng Yên) với một bên chân còn nguyên lưỡi máy mài ghim sâu gần gối. Người bệnh đau đớn dữ dội, vết thương sâu ở cẳng chân phải, chảy máu nhiều.

Được biết, trong quá trình làm việc, lưỡi máy mài bị vỡ văng ra và găm trực tiếp vào chân người bệnh.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy dị vật xuyên sâu đến vùng đầu trên xương chày, tiềm ẩn nguy cơ tổn thương gân, cơ và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được thực hiện các xét nghiệm cần thiết, hội chẩn khẩn và chỉ định phẫu thuật.

Hình ảnh lưỡi máy mài ghim vào chân người bệnh. Ảnh: BVCC

Kíp Ngoại khoa đã tiến hành lấy dị vật, kiểm soát tổn thương và phục hồi các cấu trúc bị ảnh hưởng. BS.CKII Phạm Công Đoàn, Trưởng khoa Ngoại cho biết đây là ca tổn thương phức tạp, vị trí vết thương nằm sát khớp gối, đòi hỏi xử trí nhanh và chính xác để bảo tồn chức năng chi.

Để hạn chế rủi ro, bác sĩ Đoàn khuyến cáo người lao động cần sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ, kiểm tra thiết bị trước khi vận hành, làm việc đúng quy trình kỹ thuật và giữ khoảng cách an toàn.

Trong trường hợp xảy ra tai nạn, cần cầm máu tạm thời, không tự ý rút dị vật khỏi vết thương, hạn chế di chuyển vùng bị tổn thương và nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Việc xử trí sai hoặc chậm trễ có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.