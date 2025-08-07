Ngày 7/8, TAND khu vực 1 (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi, ngụ TPHCM) về tội “Cố ý gây thương tích”. Huy là đối tượng đánh bảo vệ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày 27/2.

Theo cáo trạng, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM ký hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp Thăng Long Bảo An Sepre 24 (Công ty Sepre 24) để quản lý, chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên công viên, mảng xanh và cây xanh, trong đó có phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Nhân viên bảo vệ của Công ty Sepre 24 có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát an ninh trật tự, bảo vệ tài sản; hướng dẫn người dân, du khách khi đến tham quan, vui chơi tại công viên.

Khoảng 8h45 ngày 27/2, Tưởng Chí Huy cùng bạn là chị P.E.L. (quốc tịch Mỹ) đến phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi. Lúc này, ông Nguyễn Xuân C. (là nhân viên bảo vệ Công ty Sepre 24) đến nhắc nhở Huy về việc để xe dưới lòng đường nên Huy điều khiển xe đi gửi còn chị P.E.L. ngồi lại chờ.

Bị cáo Tưởng Chí Huy. Ảnh: SM

Trong lúc chờ, chị P.E.L. thả chó ra. Lúc này, ông C. đã dùng cây gậy nhựa đuổi đánh chó của chị P.E.L. Thấy vậy, Huy cùng chị P.E.L. chạy đến tranh cãi với ông C.

Ông C. yêu cầu không được để chó chạy trên phố, rồi dùng dùi cui bằng nhựa thúc vào bụng chị P.E.L. Chị P.E.L dùng chân đá vào chân ông C. nên Huy can ngăn. Ông C. vẫn tiến về phía chị P.E.L. nên Huy dùng tay đánh 5 cái vào đầu, mặt ông C.

Ông C. bỏ chạy được khoảng 10m, Huy đuổi theo tiếp tục đánh. Khi mọi người đến can ngăn, Huy và bạn bỏ đi.

Lúc này, ông C. lấy thanh sắt ở bồn cây rồi đi về phía Huy và chị P.E.L., tiếp tục tranh cãi. Huy giật thanh sắt trên tay ông C. rồi đánh 2 cái vào vai và đầu ông khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Khi Huy và bạn bỏ đi thì bị người dân giữ lại. Sau đó, cả 2 bị Công an phường Bến Nghé, quận 1 (cũ) đưa về trụ sở để làm việc.

Ông C. sau đó được đưa đi cấp cứu. Theo kết quả giám định, ông C. bị thương tích 4%.

Tại phiên tòa, ông C. có đơn rút lại yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo Tưởng Chí Huy.

Theo ông C. trình bày, trước phiên xét xử, gia đình bị cáo cùng luật sư đã đến nhà ông để xin lỗi, bày tỏ sự ăn năn hối cải và bồi thường tiền thuốc men, tổn thất danh dự, tinh thần và sức khoẻ cho ông. Vì vậy, sau khi suy nghĩ, ông C. đã có đơn rút lại yêu cầu khởi tố đối với Huy. Việc ông ký đơn không bị ép buộc và hoàn toàn tự nguyện.

Bị cáo Tưởng Chí Huy bày tỏ sự ăn năn hối cải về hành vi của mình. Sự việc xảy ra do bị cáo bức xúc, không kìm được sự nóng nảy nên gây thương tích cho bị hại và khiến bị hại mất việc làm.

Gia đình của bị cáo đã bồi thường tiền thuốc men, tổn thất sức khỏe, tinh thần cho bị hại tổng cộng 100 triệu đồng.

Sau khi hội ý, HĐXX đã công bố quyết định đình chỉ vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” đối với bị cáo Tưởng Chí Huy.

Quyết định này được căn cứ vào tình tiết bị hại đã tự nguyện làm đơn rút yêu cầu khởi tố hình sự đối với bị cáo.

HĐXX tuyên trả tự do ngay cho bị cáo Huy nếu bị cáo không phạm vào tội khác.