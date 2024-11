XEM CLIP:

Ngày 15/11, Công an quận 1, TPHCM cho biết, vẫn đang truy tìm nam thanh niên đi xe máy gây tai nạn cho người nước ngoài trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Trước đó, khoảng 23h11 ngày 20/10, nam thanh niên áo mưa màu đen, đội mũ bảo hiểm màu trắng điều khiển xe máy ở đường Nguyễn Huệ, theo hướng từ đường Lê Lợi về đường Huỳnh Thúc Kháng (quận 1).

Khi tới giao lộ đường Nguyễn Huệ - Tôn Thất Thiệp thì tông trúng 2 cô gái người nước ngoài đang đi bộ băng qua đường.

Sau cú va chạm, nam thanh niên dựng xe gắn máy lên và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

2 cô gái người nước ngoài bị thương, được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu.

Hiện trường vụ 2 cô gái bị tông thương tích nặng, được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp

Vào cuộc điều tra, đội CSGT TT, Công an quận 1 xác định, danh tính của 2 nạn nhân là Karlina Oktiwi (27 tuổi) và chị Astri Yanti Gusman (32 tuổi, cùng mang quốc tịch Indonesia).

Công an trích xuất hình ảnh camera an ninh xung quanh hiện trường để phục vụ điều tra. Đồng thời đề nghị ai chứng kiến vụ tai nạn hay biết nam thanh niên trên thì liên hệ trình báo tại Đội CSGT-TT, Công an quận 1 (số 82 đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) hoặc qua số điện thoại 0947.631.236 gặp Trung úy Võ Dương Trọng Nghĩa.