Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Sơn Tùng (SN 2001, trú xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, sau chuyến du lịch nước ngoài trở về, bà T.T.T.H. (SN 1980, trú xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) phát hiện ngôi nhà bị kẻ gian đột nhập, đục phá két sắt, lấy trộm nhiều tiền mặt, vàng và USD (đô la Mỹ), với tổng giá trị khoảng 530 triệu đồng.

Nguyễn Sơn Tùng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CACC

Tiếp nhận trình báo của bà H., Phòng CSHS phối hợp Công an xã Chư Prông cùng các đơn vị liên quan tổ chức truy xét, rà soát các đối tượng nghi vấn.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Sơn Tùng, đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật liên quan tại nơi ở của đối tượng.

Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau nhiều ngày theo dõi, biết gia đình bà H. đi vắng, tối 3/5, Tùng vượt hàng rào, leo lên sân thượng tầng 2 để đột nhập vào nhà.

Sau đó, Tùng phá két sắt, lấy toàn bộ tiền mặt, USD và vàng bên trong; đồng thời tiếp tục lục tìm, lấy thêm nhiều tiền mặt cất trong ví và heo đất rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Mở rộng điều tra, Nguyễn Sơn Tùng khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại xã Ia Boòng.

Cụ thể, vào khoảng tháng 12/2024, lợi dụng gia đình ông M. (hàng xóm của Tùng) tổ chức đám cưới cho con gái, đối tượng đã đột nhập vào nhà lấy trộm nhiều phong bì tiền mừng cưới, với tổng số tiền khoảng 132 triệu đồng.

Tiếp đó, vào đầu tháng 4/2026, Tùng tiếp tục đột nhập vào một nhà rẫy ở xã, trộm cắp tiền mặt và một con heo đất với tổng trị giá khoảng 22 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.