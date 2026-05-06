Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã nhanh chóng làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại xã Hòa Tiến. Đáng chú ý, đối tượng gây án chính là con ruột của bị hại.

Trước đó, sáng 3/5, chị M.T.K.A. (SN 1988, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) trình báo bị kẻ gian đột nhập vào nhà, phá két sắt trong phòng ngủ, lấy đi 70 triệu đồng tiền mặt cùng 1 mặt dây chuyền, tổng thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và triển khai các biện pháp truy xét.

Đến ngày 5/5, cơ quan công an xác định hai đối tượng liên quan là L.V.S. (SN 2007, con ruột của bị hại) và N.H.Â. (SN 2009, trú phường An Hải) nên triệu tập để làm rõ.

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Thành Anh

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tối 2/5, sau khi xin tiền mẹ không được, S. nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong chính gia đình và rủ Â. tham gia.

Cả hai chuẩn bị búa và đục sắt, leo rào vào nhà S. Tại đây, Â. đứng ngoài cảnh giới còn S. phá cửa sau. Tiếp đó, hai đối tượng vào phòng ngủ, phá két sắt rồi lấy toàn bộ tiền và tài sản bên trong.

Sau khi gây án, các đối tượng di chuyển đến một nhà nghỉ trên địa bàn phường Thanh Khê để qua đêm và bắt đầu tiêu xài số tiền vừa trộm được. S. đã mua điện thoại iPhone 14 và một xe mô tô, còn mặt dây chuyền bị đánh rơi trong quá trình di chuyển.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.