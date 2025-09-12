Khi nhắc đến mẫu SUV hạng sang Land Rover Defender, nhiều người thường nghĩ ngay đến các doanh nhân, vận động viên hay ngôi sao nổi tiếng sử dụng cho việc đi lại làm việc hoặc đi chơi. Tuy nhiên, mới đây trên mạng xã hội Ấn Độ lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh một chiếc Defender lại được dùng để chở… phân bò.

Xem video:

Đoạn clip này được tài khoản Instagram Bhati 6004 chia sẻ. Trong video ngắn, có thể thấy chiếc Land Rover Defender 110 màu trắng mở cốp phía sau, bên trong chứa khoảng 8 cục phân bò. Ngay sau đó, một phụ nữ lớn tuổi mang thêm hai cục phân bò nữa đặt vào trong cốp xe. Bài đăng đi kèm chú thích “Desilife”, gợi nhắc đến cuộc sống thôn quê.

Việc một chiếc SUV hạng sang giá đắt đỏ được dùng để chở cả chất thải súc vật ở nông thôn khiến nhiều người bất ngờ và thích thú.

Tại Ấn Độ, Land Rover Defender có giá khởi điểm từ 1,05 crore và cao nhất 2,79 crore rupiah (tương đương khoảng 3 tỷ đến hơn 8 tỷ đồng). Xe có ba cấu hình: bản 90 (3 cửa), bản 110 (5 cửa) và bản 130 (dài nhất). Tùy chọn động cơ khá đa dạng, gồm xăng, dầu, hybrid và mạnh nhất là bản V8.

(Theo Cartoq)

