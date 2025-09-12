Xem video:

Mới đây, tại bang Karnataka (Ấn Độ), một vụ va chạm giao thông đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một tài xế lái chiếc SUV Mahindra Thar ROXX trong tình trạng say rượu đã đâm vào đuôi chiếc sedan Volkswagen Virtus GT rồi bỏ chạy. Tuy nhiên, tài xế xe Virtus đã lập tức truy đuổi và chặn được xe vi phạm.

Đoạn video về vụ việc được đăng tải trên kênh YouTube của Prateek Singh, cho thấy toàn bộ tình huống được ghi lại bằng camera hành trình. Sự việc xảy ra khi đường cao tốc đang có đoạn phân luồng vì công trình. Xe Virtus chạy chậm lại nhường đường cho một chiếc xe buýt. Ngay lúc này, camera sau ghi được cảnh Thar ROXX lao tới với tốc độ cao, tông mạnh vào phần đuôi bên phải của Virtus.

Hình ảnh từ chính camera gắn trên Thar ROXX còn cho thấy tài xế đã uống rượu bia trước đó, nhưng vẫn tăng tốc tới gần 70 km/h dù từ xa đã thấy chướng ngại vật và xe Virtus phía trước. Sau cú va chạm, thay vì dừng lại, tài xế Thar cùng một người ngồi bên đã điều khiển xe vượt lên và tìm cách bỏ trốn.

Tuy nhiên, chiếc Virtus GT với động cơ mạnh 150 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm đã nhanh chóng đuổi kịp và ép xe Thar ROXX dừng lại. Khi bị chặn, tài xế cùng bạn đồng hành trong xe Thar vẫn cầm chai bia trên tay, sau đó buộc phải xuống xe xin lỗi. Vụ việc may mắn được giải quyết nhanh chóng, không xảy ra xô xát.

Theo Cartoq

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!