Thông tin từ Bệnh viện 19-8 cho biết, bệnh nhân là anh C.M.X. (22 tuổi), được đưa vào Khoa Cấp cứu lúc 0h58 ngày 2/11 sau một tai nạn nghiêm trọng.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng mất máu độ 7, nhiều vết thương hở lớn, gãy xương phức tạp kèm tổn thương mạch máu và thần kinh, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Anh X. diễn biến nhanh theo chiều hướng xấu với tụt huyết áp, chảy máu ồ ạt và rơi vào sốc đa chấn thương. Bệnh viện đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa và quyết định phẫu thuật khẩn cấp kết hợp truyền máu khối lượng lớn để giành giật sự sống cho bệnh nhân.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Ê-kíp phẫu thuật liên khoa lập tức tiến hành cầm máu, đặt nội khí quản, gây mê hồi sức và phẫu thuật xử trí các tổn thương xương, mạch máu. Dù được can thiệp kịp thời, sau mổ, anh X. vẫn trong tình trạng sốc đa chấn thương nặng, tổn thương đa cơ quan, buộc phải chuyển tới Khoa Điều trị tích cực - Chống độc (A7) để tiếp tục hồi sức chuyên sâu.

Tại Khoa A7, bệnh nhân được điều trị toàn diện với thở máy, ổn định huyết động, truyền dịch, truyền máu, sử dụng kháng sinh phổ rộng, chống đông theo mục tiêu và theo dõi tưới máu chi liên tục.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, khả năng tưới máu chi được phục hồi, huyết động ổn định, anh X. được rút ống nội khí quản, tự thở với SpO2 đạt 99%. Hiện bệnh nhân đã được chuyển về Khoa B1 để tiếp tục điều trị chuyên khoa và theo dõi phục hồi chức năng.